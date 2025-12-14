Guardiola lanza dura crítica a una figura del Manchester City pese al triunfo ante el Crystal Palace

El Manchester City visitó al Crystal Palace este domingo 14 de diciembre en el Selhurst Park, en duelo correspondiente a la jornada 16 de la Premier League. Los Citizens se impusieron con autoridad por 0-3, gracias a un doblete de Erling Haaland y un gol de Phil Foden. Con este triunfo, el equipo dirigido por Pep Guardiola llegó a 34 puntos y se colocó a solo dos unidades del líder, el Arsenal.

A pesar del buen resultado ante las Águilas, Guardiola, fiel a su estilo, se mostró crítico con el rendimiento de su plantilla. El técnico señaló que siempre es complicado visitar al Crystal Palace y destacó el buen trabajo realizado por el conjunto local.

Es un lugar realmente, realmente difícil al que venir (...) Son un equipo realmente bueno, mira lo que están haciendo esta temporada (...) Hemos intentado trabajar mucho y ser nosotros mismos. Aun así, en algunos momentos no estamos en la cima. Pero podemos ser cada vez mejores. Estamos en una buena posición y los jugadores lo están haciendo fantásticamente bien hasta ahora Pep Guardiola a la BBC

Crystal Palace v Manchester City - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Guardiola se mostró especialmente crítico con el desempeño de Phil Foden, pese a que el mediocampista inglés se hizo presente en el marcador. El técnico de los Citizens consideró que el jugador aún tiene margen de mejora de cara a los próximos compromisos.

Hoy él (Foden) no jugó bien, perdió muchos balones. Se estaba apresurando con cada acción, necesita jugar con más calma y mantener la posesión, y en el momento justo cambiar de marcha. Dicho esto, lo está haciendo formidablemente bien para el equipo Guardiola

El Manchester City volverá a la acción el próximo miércoles 17 de diciembre cuando reciba al Brentford en el Etihad Stadim en partido correspondiente a los cuartos de final de la EFL Cup.