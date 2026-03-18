Guardiola pone en duda su continuidad en el Manchester City tras una nueva derrota ante el Real Madrid

La reciente eliminación del Manchester City en la Champions League frente al Real Madrid dejó secuelas más allá de lo deportivo. En inglaterra aseguran que ese resultado marcó un punto de inflexión para Pep Guardiola, quien ahora analiza seriamente su continuidad en el club.

Según versiones difundidas por Daily Mail, el entrenador catalán se tomará unos días de descanso antes de encarar una reunión clave con la dirigencia para definir su futuro en medio de una temporada que no cumplió con las expectativas.

Pep Guardiola to take mid-season break to decide if he quits Man City: JACK GAUGHAN on the clues on his future - and the manager City have already spoken to https://t.co/gke87HvzCq — Daily Mail Sport (@MailSport) March 18, 2026

Si bien no hay una decisión tomada por parte del entrenador, considera necesario este tiempo de reflexión para analizar distintos contextos entorno al presente del equipo. La exigencia constante, sumada a los años acumulados en el cargo, podrían influir en una decisión que impactaría de lleno en el futuro inmediato del City.

Un ciclo histórico que podría cerrarse

Desde su llegada en 2016, Guardiola trabajó y convirtió al ManchesterCity en una potencia dominante tanto dentro de Inglaterra como en el resto de Europa. Hoy, con una década en el club inglés, atraviesa su etapa más extensa como entrenador en una misma institución. Este factor no es menor al momento de evaluar su desgaste y motivación para seguir.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

A pesar de qu tiene contrato vigente hasta junio de 2027, renovado en noviembre de 2024, su coninuidad no es un hecho garantizado. Su eventual salida anticipada obligaría al club a redefinir la planificación deportiva llevada a cabo hasta el momento.

En este posible escenario, también empieza a tomar fuerza el debate sobre un posible sucesor en caso de que Guardiola decida dar el paso al costado en el cargo. Más allá de no haber nombres confirmados, ni una situación definida, en el entorno del club se analiza el perfil ideal de quién podría sostener el proyecto que elevó el nivel competitivo del City dentro de su mayor potencial en la temporada.

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