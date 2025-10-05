Guardiola responde los rumores sobre la marcha de Haaland del Machester City

A Pep Guardiola poco le importan los insistentes rumores que apuntan al FC Barcelona como uno de los grandes interesados en hacerse con los servicios de Erling Haaland. Es que El Androide no sólo está gusto en el Manchester City; tiene contrato con los Sky Blues hasta 2034.

Es cierto que conjunto azulgrana lleva tiempo observando la situación del goleador noruego, consciente de que debe preparar el relevo de Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza el próximo verano, al margen de contemplar una opción de renovación por un año adicional. No obstante, a la entidad que preside Joan Laporta le será complicado reemplazar al polaco con el nórdico, dado que este último, según su entrenador, luce a gusto en el Etihad Stadium.

"¿Puedes decirme un club que no soñaría con Erling Haaland?", respondió Guardiola en conferencia de prensa. Entiendo el sueño del Barcelona con Erling y de todos los equipos del mundo. Si Erling no estuviera con nosotros, sería un sueño para el Manchester City tenerlo", acotó el entrenador catalán.

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Alex Pantling/GettyImages

El atacante vikingo firmó la temporada pasada una jugosa renovación con el City por diez años; algo poco habitual en el fútbol moderno y que refuerza la posición del club de Manchester ante cualquier posible intento de traspaso. De hecho, el punta de 25 años sólo abandonaría su actual escuadra próximamente si pide el "transfer request" y la escuadra que lo desee abona una cantidad económica récord (no menos de 250 millones de euros).

“Sinceramente no sé qué va a pasar. Sé que tiene un contrato largo y creo que lo está haciendo muy bien y marcando muchos goles. Tenía la sensación de que el equipo lo ayuda mucho y le da muchas oportunidades para marcar. Creo que Erling no es tan tonto como para firmar algo que no quiere lograr, eso seguro; pero en el fútbol, quién sabe qué pasará la próxima vez”, prosiguió Guardiola.

Haaland, actual líder goleador de la Premier League con nueve, también suma tres dianas en esta Champions League y totaliza 137 de forma oficial con los Citizens, con quienes se encuentra en su cuarta campaña, tras recalar allí en julio de 2022 procedente del Borussia Dortmund alemán, previo pago de 60 millones de euros.

Por su parte y pese a acumular cuatro tantos en el campeonato liguero, Lewandowski, de 37 años, probablemente esté viviendo sus últimos meses vestido de blaugrana, así que los vigentes monarcas de LaLiga intentarán fichar un sustituto de primera línea para este histórico artillero.