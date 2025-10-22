Guardiola revela cuándo volvió el Manchester City a su mejor nivel

El Manchester City de Pep Guardiola vive su mejor momento en más de un año, tanto que acumula cinco victorias y un empate en sus últimos seis desafíos entre todas las competiciones, incluyendo cuatro en la Premier League, donde ya es segundo a tres puntos del primer lugar.

De hecho, los Sky Blues recién vencieron 0-2 al Villarreal en la tercera fecha de la fase inicial de la Champions League, encuentro sobre el papel complicado, pero que los ingleses controlaron de una forma pocas veces vista en tiempos recientes.

Asimismo, el entrenador catalán del City analizó el proceso de recuperación de su equipo, luego de un curso anterior en el cual decepcionó al ganar apenas un título oficial; la Community Shield, y finalizar lejos de las opciones reales de coronarse en la Premier, aunado a caer eliminado en el repechaje previo a octavos de final en la Champions.

“Generamos algo positivo en el Mundial de Clubes (mediados de junio e inicios de julio). Fue como un punto de reinicio después de una temporada difícil. Tuvimos muchas lesiones, nos faltó energía, pero allí creamos algo que me gustó mucho: los entrenamientos estuvieron muy buenos y los nuevos jugadores se adaptaron perfectamente”, explicó Guardiola a Movistar Plus+.

El legendario ex estratega del FC Barcelona admitió que, pese a perder dos de sus primeros tres partidos de la Premier League en esta 2025/2026, siempre ha tenido la sensación de que sus futbolistas han ido creciendo en lo deportivo y táctico, en los meses recientes. "Es cierto que comenzamos la temporada con dos derrotas, pero ahora veo muchas cosas positivas. Jugamos cada día un poco mejor que el anterior y eso siempre es una buena señal. En Champions debemos seguir sumando puntos, pero la visión general es muy buena”.

Por otro lado, Pep destacó la importancia de contar con una plantilla amplia en vías de competir en todos los frentes. “El año pasado fue complicado porque había muchos lesionados. Para mantener el nivel, necesitas profundidad y calidad. Este año los jugadores se sienten mejor y estamos controlando la mayoría de los partidos”.

