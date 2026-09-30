Guardiola rompe su silencio y respalda al Manchester City en plena crisis judicial

Pep Guardiola decidió pronunciarse después de que una comisión independiente declarara al Manchester City culpable de 114 de las 115 acusaciones relacionadas con el incumplimiento de las normas financieras de la Premier League.

El club fue señalado por utilizar acuerdos comerciales considerados irregulares y por presentar información que, según el tribunal, no reflejaba correctamente la situación de la institución.

Un mensaje en medio de la incertidumbre

El entrenador, que dejó el banquillo del conjunto inglés este verano después de una década, utilizó sus redes sociales para dejar clara su postura y mostrar su apoyo a la institución. Junto a una fotografía con el presidente Khaldoon Al Mubarak, Guardiola publicó un mensaje dirigido a los aficionados del City.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

“Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City sepan que estoy aquí, más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré con mi club”, escribió el entrenador, quien también incluyó en su respaldo a los dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y seguidores, además de transmitir su confianza en que la institución podrá superar el complicado escenario que se abrió tras el fallo.

Un veredicto que alcanza a una parte de su ciclo

La postura de Guardiola adquiere especial relevancia por el periodo que abarca la investigación. De hecho, el primer título de Premier League conquistado por Guardiola con el conjunto inglés, en la temporada 2017/18, se encuentra dentro del periodo investigado.

Si bien el fallo todavía no representa el cierre del caso, el Manchester City mantiene su postura de inocencia y anunció que recurrirá la decisión de la comisión independiente. El club deberá presentar su apelación dentro del plazo establecido por las normas de la liga inglesa, mientras todavía resta conocer las posibles sanciones derivadas del veredicto.

Manchester City v Huddersfield Town - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Entre las consecuencias deportivas contempladas por el reglamento aparecen multas, deducciones de puntos e incluso medidas más severas, aunque cualquier castigo dependerá del desarrollo del proceso y de las instancias de apelación.

Mientras tanto, Guardiola se mantiene públicamente del lado del club al que dirigió durante diez temporadas. “Que quede claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos”, concluyó en su mensaje, en una muestra pública de respaldo al City en uno de los momentos más delicados de los últimos años.

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