Guardiola, tras la eliminación en Champions League ante el Real Madrid: “Jugamos muy bien al futbol”

El Manchester City quedó eliminado de la Champions League este martes 17 de marzo tras caer por marcador global de 5-1 contra el Real Madrid. Los Citizens quedaron fuera del certamen en la fase de octavos de final y marchan en segundo lugar de la Premier League, nueve puntos por detrás del Arsenal.

El equipo dirigido por Pep Guardiola podría firmar una de sus peores temporadas en años. A pesar de los resultados adversos, el técnico español tuvo palabras de elogio para sus jugadores y aseguró que el Manchester City es un equipo "extraordinario".

Somos un equipo extraordinario, extraordinario. Los primeros quince minutos de hoy; los primeros quince minutos del Bernabéu. El error del primer gol que hicimos... no defendimos bien un balón largo a (Federico) Valverde. Somos un equipo extraordinario, jugamos muy bien al futbol. Felicidades al Real Madrid y a todos vosotros Pep Guardiola

Our Champions League campaign comes to an end.



🩵 1-2 ⚪️ pic.twitter.com/WSv2YIfOHM — Manchester City (@ManCity) March 17, 2026

Al ser cuestionado sobre la falta de resultados esta campaña, Guardiola aseguró que solamente les queda seguir trabajando y preparar el partido de la final de la EFL Cup ante el Arsenal, programado para el domingo 22 de marzo.

A seguir (trabajando). En la carrera de uno hay buenos y malos resultados. (Hay que) levantarse, preparar la final (contra el Arsenal) y a terminar el año. Duele quedarse fuera de la Champions, pero esta competición es muy exigente. Y sólo esto. Me hubiera gustado vivirlo once contra once, incluso si hubiesen marcado el gol Guardiola

Manchester City v Real Madrid - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Finalmente, el técnico del Manchester City señaló que seguramente volverán a enfrentarse ante el Real Madrid la próxima temporada en la Champions League, dejando abierta la posibilidad de continuar al frente de los Citizens para el próximo ciclo.