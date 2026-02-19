Guerra de declaraciones entre José Antonio Noriega y Sergio Ramos

La relación entre José Antonio Noriega y Sergio Ramos sumó un nuevo capítulo luego de un cruce público de declaraciones que encendió el entorno de Monterrey. El presidente deportivo del club se refirió a ciertos actos extracancha del central español durante su etapa como Rayado.

Uno de los episodios señalados fue la ocasión en la que Ramos solicitó permiso para acudir a la entrega de los Latin Grammys. El directivo explicó que la situación no fue parte de un plan previamente acordado y que generó un dilema interno dentro de la institución.

'QUE DEJE DE VENDER HUMO Y SE DEDIQUE A SU CLUB'



Sergio Ramos le respondió al Tato Noriega tras revivir la ocasión que el central dejó al equipo para ir a los Latin Grammys:



'Él me dio permiso' pic.twitter.com/bqv5sD0jNO — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 19, 2026

“Hay cosas de las que te enteras y otras de las que no, porque lo de la canción yo me enteré el día que salió; no sabía que existía ni que se estaba grabando, mucho menos filmando", afirmó el directivo.

"Lo de los Grammys me enteré cuando nos pide permiso al cuerpo técnico y a la directiva, porque Sergio ya había asumido el compromiso de estar ahí. Entonces te pone en una disyuntiva de qué hay que hacer; no es algo que ya estaba hablado”, conluyó Noriega.

Las palabras del dirigente no pasaron desapercibidas. En cuestión de horas, Sergio Ramos respondió de manera directa y contundente, rechazando la versión y defendiendo su postura sobre lo ocurrido durante su estancia en Monterrey.

Monterrey Unveils Sergio Ramos As New Player | Jam Media/GettyImages

“El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, a sus jugadores y a darle una alegría a la afición, que se lo merecen ya. Permiso también le dio a otros jugadores, pero no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. ¡Arriba el Monterrey!”, lanzó el ex capitán del Real Madrid.

El intercambio elevó la tensión mediática alrededor de ambas figuras. Mientras Noriega buscó contextualizar decisiones institucionales, Ramos dejó claro que no aceptará cuestionamientos públicos sin responder. El español incluso calificó al dirigente como un “vende humo”, frase que rápidamente se viralizó.

Más allá del cruce verbal, el episodio reabre el debate sobre los límites entre la vida profesional y los compromisos personales de las figuras internacionales que llegan a la Liga MX. En este caso, el choque de versiones expone diferencias internas que ahora se trasladaron al ámbito público.