Guía de la Leagues Cup 2026: todo lo que necesitas saber
La Leagues Cup está de vuelta, y el torneo de 2026 seguirá un formato similar al de la edición de 2025, con 36 equipos de la Liga MX y la Major League Soccer, con 18 participantes de cada una de las dos ligas nacionales.
A diferencia de ediciones anteriores en las que competían todos los clubes de ambas ligas, en el torneo de 2026 faltan 12 equipos de la MLS, ya que los clubes también deben equilibrar su participación en la US Open Cup, el Campeonato Canadiense y la Copa de Campeones de la Concacaf.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la competición que comienza el 4 de agosto y corona a un campeón el 6 de septiembre.
¿Qué equipos participan en la Copa de Ligas de 2026?
Clubes de la MLS
Austin FC
Charlotte FC
Chicago Fire FC
FC Cincinnati
Columbus Crew
FC Dallas
Inter Miami CF
LAFC
Minnesota United FC
Nashville SC
New York City FC
Orlando City
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Diego FC
Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps FC
Clubes de la Liga MX
Atlas FC
Atlante FC
Atlético de San Luis
Club América
Chivas de Guadalajara
Cruz Azul
FC Juárez
Club León
CF Monterrey
Club Necaxa
CF Pachuca
Club Puebla
Pumas UNAM
Club Querétaro
Tigres UANL
Club Tijuana
Toluca FC
Santos Laguna
Haz clic aquí para ver el calendario completo de la Leagues Cup 2026.
¿Cuándo se celebrará la Leagues Cup 2026?
- Fase uno: del 4 al 7 de agosto
- Cuartos de final: Por determinar
- Semifinales: Por determinar
- Final y partido por el tercer puesto: 6 de septiembre
¿Cómo funciona la Leagues Cup 2026?
La edición de 2026 de la Leagues Cup será una competición con dos tablas, una de la MLS y otra de la Liga MX, que dará paso a un cuadro eliminatorio desde los cuartos de final hasta la final y el partido por el tercer puesto.
La primera fase contará con una competición interligas, donde un club de la MLS se enfrentará a un equipo de la Liga MX en tres partidos, sumando puntos para sus respectivas clasificaciones. Cada victoria otorgará tres puntos; sin embargo, los partidos que terminen empatados se definirán en una tanda de penaltis, donde el ganador obtendrá dos puntos y el perdedor uno.
Tras la finalización de la primera fase, los cuatro mejores clubes de cada tabla avanzan a la ronda eliminatoria. Con este formato, ningún equipo de la misma liga puede enfrentarse hasta la semifinal.
La Leagues Cup otorga tres plazas de clasificación para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027: una para el campeón, otra para el subcampeón y otra para el tercer clasificado. El campeón avanza directamente a los octavos de final de dicha competición.
¿Qué novedades presenta la Leagues Cup 2026?
La Leagues Cup 2026 se parece mucho a la que ganaron los Seattle Sounders en 2025, con una diferencia importante: los partidos se jugarán en México. Los clubes de la Liga MX serán anfitriones de cuatro partidos esta temporada, lo que marca la primera vez desde la edición inaugural del torneo en 2019 que los partidos se disputarán al sur de la frontera entre Estados Unidos y México.
Partidos de la Liga MX en México
Fecha
Encuentros
Locación
Estadio
5 de agosto de 2026
Deportivo Toluca vs Seattle Sounders
Toluca, México
Estadio Nemesio Díez
11 de agosto de 2026
Tigres UANL vs.Vancouver Whitecaps
Nuevo León, México
Estadio Universitario
12 de agosto de 2026
Deportivo Toluca vs.FC Dallas
Toluca, México
Estadio Nemesio Díez
Por determinar
Club América vs.San Diego FC
Ciudad de México
Estadio Banorte
¿Qué sucedió en 2025?
La Leagues Cup de 2025 pasó a la historia, ya que los Seattle Sounders consiguieron su primer título con una intensa victoria por 3-0 sobre el Inter Miami de Lionel Messi ante una multitud récord de 69.314 espectadores en el Lumen Field.
Miami llegaba al partido con un rendimiento irregular este verano, tras caer ante Vancouver en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf. Para un club con grandes aspiraciones, la victoria era crucial, sobre todo porque Messi no había ganado ningún trofeo en 2025 ni con su club ni con su selección. Sin embargo, esos esfuerzos resultaron insuficientes, ya que Osaze De Rosario y Alex Roldán, del Seattle Sounders, impulsaron al equipo hacia la victoria.
Tras el pitido final, ambos equipos protagonizaron altercados físicos. El delantero del Inter Miami, Luis Suárez, pareció escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders. Sus acciones le valieron una suspensión de tres partidos de la MLS y una sanción de seis partidos en la Leagues Cup, lo que le impedirá participar en todo el torneo de 2026.
¿Quiénes han ganado la Leagues Cup en el pasado?
Año
Campeón
2025
Seattle Sounders
2024
Columbus Crew
2023
Inter Miami
2022
No se jugó
2021
Club León
2020
Cancelado
2019
Cruz Azul
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.