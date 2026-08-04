Guía de la Leagues Cup 2026: todo lo que necesitas saber

La Leagues Cup está de vuelta, y el torneo de 2026 seguirá un formato similar al de la edición de 2025, con 36 equipos de la Liga MX y la Major League Soccer, con 18 participantes de cada una de las dos ligas nacionales.

A diferencia de ediciones anteriores en las que competían todos los clubes de ambas ligas, en el torneo de 2026 faltan 12 equipos de la MLS, ya que los clubes también deben equilibrar su participación en la US Open Cup, el Campeonato Canadiense y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la competición que comienza el 4 de agosto y corona a un campeón el 6 de septiembre.

¿Qué equipos participan en la Copa de Ligas de 2026?

Clubes de la MLS

Austin FC



Charlotte FC



Chicago Fire FC



FC Cincinnati



Columbus Crew



FC Dallas



Inter Miami CF



LAFC



Minnesota United FC



Nashville SC



New York City FC



Orlando City



Philadelphia Union



Portland Timbers



Real Salt Lake



San Diego FC



Seattle Sounders FC



Vancouver Whitecaps FC

Clubes de la Liga MX

Atlas FC



Atlante FC



Atlético de San Luis



Club América



Chivas de Guadalajara



Cruz Azul



FC Juárez



Club León



CF Monterrey



Club Necaxa



CF Pachuca



Club Puebla



Pumas UNAM



Club Querétaro



Tigres UANL



Club Tijuana



Toluca FC



Santos Laguna

Haz clic aquí para ver el calendario completo de la Leagues Cup 2026.

¿Cuándo se celebrará la Leagues Cup 2026?

Fase uno: del 4 al 7 de agosto

del 4 al 7 de agosto Cuartos de final: Por determinar

Por determinar Semifinales: Por determinar

Por determinar Final y partido por el tercer puesto: 6 de septiembre

¿Cómo funciona la Leagues Cup 2026?

El campeón se lleva a casa el trofeo de la Leagues Cup | Steph Chambers - Leagues Cup/GettyImages

La edición de 2026 de la Leagues Cup será una competición con dos tablas, una de la MLS y otra de la Liga MX, que dará paso a un cuadro eliminatorio desde los cuartos de final hasta la final y el partido por el tercer puesto.

La primera fase contará con una competición interligas, donde un club de la MLS se enfrentará a un equipo de la Liga MX en tres partidos, sumando puntos para sus respectivas clasificaciones. Cada victoria otorgará tres puntos; sin embargo, los partidos que terminen empatados se definirán en una tanda de penaltis, donde el ganador obtendrá dos puntos y el perdedor uno.

Tras la finalización de la primera fase, los cuatro mejores clubes de cada tabla avanzan a la ronda eliminatoria. Con este formato, ningún equipo de la misma liga puede enfrentarse hasta la semifinal.

La Leagues Cup otorga tres plazas de clasificación para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027: una para el campeón, otra para el subcampeón y otra para el tercer clasificado. El campeón avanza directamente a los octavos de final de dicha competición.

¿Qué novedades presenta la Leagues Cup 2026?

Los equipos de la MLS han dominado la Leagues Cup en las últimas temporadas | Rich Lam/GettyImages

La Leagues Cup 2026 se parece mucho a la que ganaron los Seattle Sounders en 2025, con una diferencia importante: los partidos se jugarán en México. Los clubes de la Liga MX serán anfitriones de cuatro partidos esta temporada, lo que marca la primera vez desde la edición inaugural del torneo en 2019 que los partidos se disputarán al sur de la frontera entre Estados Unidos y México.

Partidos de la Liga MX en México

Fecha Encuentros Locación Estadio 5 de agosto de 2026 Deportivo Toluca vs Seattle Sounders Toluca, México Estadio Nemesio Díez 11 de agosto de 2026 Tigres UANL vs.Vancouver Whitecaps Nuevo León, México

Estadio Universitario 12 de agosto de 2026 Deportivo Toluca vs.FC Dallas Toluca, México Estadio Nemesio Díez Por determinar Club América vs.San Diego FC Ciudad de México Estadio Banorte

¿Qué sucedió en 2025?

La Leagues Cup de 2025 pasó a la historia, ya que los Seattle Sounders consiguieron su primer título con una intensa victoria por 3-0 sobre el Inter Miami de Lionel Messi ante una multitud récord de 69.314 espectadores en el Lumen Field.

Miami llegaba al partido con un rendimiento irregular este verano, tras caer ante Vancouver en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf. Para un club con grandes aspiraciones, la victoria era crucial, sobre todo porque Messi no había ganado ningún trofeo en 2025 ni con su club ni con su selección. Sin embargo, esos esfuerzos resultaron insuficientes, ya que Osaze De Rosario y Alex Roldán, del Seattle Sounders, impulsaron al equipo hacia la victoria.

Tras el pitido final, ambos equipos protagonizaron altercados físicos. El delantero del Inter Miami, Luis Suárez, pareció escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders. Sus acciones le valieron una suspensión de tres partidos de la MLS y una sanción de seis partidos en la Leagues Cup, lo que le impedirá participar en todo el torneo de 2026.

¿Quiénes han ganado la Leagues Cup en el pasado?

Año Campeón 2025 Seattle Sounders 2024 Columbus Crew 2023 Inter Miami 2022 No se jugó 2021 Club León 2020 Cancelado 2019 Cruz Azul