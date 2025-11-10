Guido Pizarro celebra el gran torneo realizado por Tigres

Tigres ha tenido un cierre de Liga MX brillante. Los de la UANL le han pasado por encima 4-1 al Atlético de San Luis firmando de esta forma el subliderato general. Guido Pizarro se dijo más que conforme por la forma en que su equipo encaró la parte final del torneo regular.

Creo que hemos cerrado un torneo regular eh muy bueno, con a nivel puntos y a nivel formas también, que aún creo que lo he ocupado independientemente del resultado de turno, las formas, que eran los que no iba a dar esa regularidad, ese juego que nos haga aspirar a pelear los puestos de arriba, y contento por el equipo, creo que un poco se lo dije recién, creo que han trabajado para estar ahí, pero más resaltar el grupo, la unión, y lo que han trabajado el equipo para poder tener estos resultados, así que mérito de ellos, más allá de de todos, creo que ellos eh son conscientes y de la capacidad que tenemos, y que hay que ir a buscar eso. Lo he dicho en el mercado de pases que confiaba mucho en los jugadores, confiaba mucho en el grupo, y bueno, hemos trabajado para esos resultados. Guido Pizarro

Afirma que su equipo está formado para centrarse en la pelota, no en el arbitraje.

A mí me ocupa no centrarnos en los árbitros, en los aciertos, en los errores, trabajamos en lo que nos ocupa a nosotros, en lo que depende de nosotros, y creo que lo más importante del juego ha sido como en un partido que cuesta arriba con un gol tempranero, el equipo no desistió, el equipo siguió compitiendo, y es el camino, seguimos estando juntos dentro del campo, y eso a la larga dio resultado. Guido Pizarro

Guido concluyó hablando sobre el intento de recuperar la mejor versión de Nicolás Ibáñez de cara a la liguilla.

Un jugador muy querido siempre digo lo mismo, trabaja muy bien, ha tenido lesiones que lo han marginado un poco, pero más allá del futbolístico es una persona muy querida por todos nosotros, a mí me ocupa tomar decisiones y la competencia interna es muy alta, pero acá lo queremos mucho, tratamos de ayudarlo todo para que él vuelva a sentirse pleno, que vuelva a sentirse bien y no solamente yo, creo que todo el banco, toda la gente fue a saludarlo porque es un chico que tiene mucha humildad, que trabaja mucho y después va a tener que seguir compitiendo por un lugar como lo hacen todos. Guido Pizarro

