Guido Pizarro considera que Tigres fue superior en el Clásico regio

Este fin de semana se ha jugado la edición 141 del clásico regios entre Monterrey y Tigres. El resultado fue un empate sin goles, mismo que no dejó del todo conforme al técnico de los UANL, Guido Pizarro, quien entiende, trabajaron en función de merecer ganar.

Guido Pizarro acepta que Tigres estuvo más cerca de ganar ante Rayados en el Clásico Regio: ''Hemos controlado al equipo rival'' 👀https://t.co/n7p42KdfLt — @telediariomty (@telediariomty) November 2, 2025

Con el sabor de que podríamos haber llevado algo más, creo que desde el inicio del juego tuvimos las opciones más claras, creo que en líneas generales es un partido parejo, donde los dos equipos con muy buenos jugadores, pero creo que desde el inicio tuvimos las situaciones más claras, creo que después ellos a partir del penal se sintieron un poco más cómodos, pero sinceramente las sensaciones de que podríamos haber llevado algo más, pero muy orgullosos de los jugadores porque han venido acá, han intentado jugar, hemos sido protagonistas en este campo, que es muy difícil, y ya pensar en la semana que viene. Guido Pizarro

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El técnico afirma que buscarán la cima de la Liga MX en el cierre de torneo.

Venimos de una racha muy positiva a nivel de resultados, a nivel de formas también, creo que el equipo hoy por momentos impuso el ritmo del juego, que es algo que también a mí me ocupa mucho, sabiendo que enfrentábamos a un buen rival, pero sí, ahora centrarnos ya en la próxima fecha, como dijo tu compañera, creo que tenemos chances también de quedar primeros y iremos en búsqueda de eso. Guido Pizarro

Cerró descartando cualquier tipo de lesión de gravedad para Ángel Correa.

Lo de Ángel es un golpe, que había hecho un desgaste muy grande jugando arriba, después jugando por el costado. Está bien, ya está ahí descansando. ¿Y la segunda era? Siempre hay margen de mejora. Creo que venimos de un nivel ascendente de que arrancó el torneo, donde hemos solamente perdido un partido, donde hay cosas muy evaluables, pero me conocen, saben que siempre hay un margen de mejora, analizaremos el partido de turno que fue hoy, valoraremos las cosas positivas, pero también iremos en búsqueda de esos detalles de mejora para llegar mejor a la liga. Ángel Correa

