Guido Pizarro habla del fichaje de Rodrigo Aguirre por Tigres

Guido Pizarro rompió el silencio tras concretarse el fichaje de Rodrigo Aguirre y dejó claro que en Tigres existe plena convicción sobre el impacto inmediato del delantero uruguayo. El técnico auriazul valoró el momento del equipo, la ambición competitiva y la necesidad de reforzar una plantilla que buscará pelear en todos los frentes durante el semestre.

El estratega argentino se mostró especialmente satisfecho por la incorporación del charrúa, a quien conoce desde hace tiempo y al que considera un futbolista probado para el nivel que exige Tigres. “Es el funcionamiento y la entrega, seguiremos a competir en los dos frentes que nos toca disputar. Lo de Rodrigo, muy ilusionado, es un jugador que conozco y lo quiero y seguramente aportará mucho”, expresó Pizarro.

Desde la interna felina, la lectura es clara: Aguirre llega para elevar la competencia y darle nuevas variantes al ataque. El cuerpo técnico entiende que su perfil encaja con la identidad del club y con la exigencia que marca la afición. “Es un jugador que nos va a venir a potenciar. Tiene muchas ganas de estar acá, es un perfil que queremos mucho para nuestra institución”, añadió.

Pizarro profundizó en el compromiso del nuevo refuerzo, subrayando su predisposición y su entendimiento de lo que representa Tigres. Para el entrenador, la actitud del delantero será clave para acelerar su adaptación. “Seguramente él se va a matar por nuestros colores y nuestra gente. Ya es consciente de lo que significa nuestro club y lo vamos a aprovechar”, remarcó con énfasis.

El arribo de Aguirre también obligó a tomar decisiones difíciles dentro del plantel. Tigres necesitaba liberar una plaza de extranjero y el movimiento derivó en la salida de Nicolás Ibáñez, un tema que Pizarro abordó con cautela y respeto, dejando claro que se priorizó el proyecto deportivo por encima de cualquier vínculo personal.

“Ya se lo había comunicado hace tiempo, tenemos una relación muy buena. El equipo está por encima de cualquier vínculo personal y me ocupa hacer lo mejor para el equipo e institución”, explicó el técnico, marcando la línea institucional que guió la determinación tomada en los últimos días del mercado.

Pizarro reconoció que Ibáñez intentó siempre aportar y comportarse de manera profesional, pero consideró que el momento exigía mirar hacia adelante. “Creo que Nico lleva tiempo acá, ha tratado de hacer lo mejor y ha aportado en su momento, pero es momento de mirar hacia delante”, señaló con franqueza.

Finalmente, el entrenador cerró el tema destacando la forma en la que se manejó la situación puertas adentro y la importancia de mantener un vestidor sólido. “Tenemos buena relación todos acá dentro, siempre hemos sido transparentes y frontales”, concluyó, dando vuelta a la página y enfocándose plenamente en el nuevo ciclo ofensivo que encabezará Rodrigo Aguirre.

