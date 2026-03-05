Guido Pizarro habla luego de la dura derrota de Tigres en contra de Puebla

La derrota de Tigres en su visita al Puebla dejó sensaciones negativas dentro del conjunto felino. Tras el encuentro, el técnico Guido Pizarro compareció ante los medios y reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de lo esperado, en un compromiso donde los regiomontanos nunca lograron imponer su estilo.

El estratega argentino fue autocrítico con lo mostrado por su equipo durante el partido. “Con la incomodidad del resultado, no era el resultado que queríamos. Creo que no fue un buen partido y tenemos que buscar regularidad para competir de mejor manera”, afirmó el entrenador felino tras el compromiso.

Guido Pizarro, técnico de Tigres califica al Clásico Regio como el partido más importante del torneo regular



Pizarro también asumió responsabilidad directa por el rendimiento del conjunto universitario. El técnico subrayó que el funcionamiento colectivo todavía necesita encontrar mayor estabilidad dentro del torneo, especialmente cuando el equipo atraviesa momentos de irregularidad que le impiden sostener un nivel constante a lo largo de los encuentros.

“Me ocupa eso, el responsable soy yo”, reconoció el estratega argentino al analizar el desempeño del equipo. Para el técnico de Tigres, el principal objetivo ahora pasa por recuperar la solidez que le permita al conjunto volver a competir con la contundencia que se espera de una plantilla con aspiraciones altas.

En su análisis del partido, Pizarro también destacó la propuesta táctica que presentó el Puebla durante el encuentro. El entrenador señaló que el rival supo aprovechar los espacios y plantear un partido basado en transiciones rápidas que complicaron constantemente el desarrollo del juego para los visitantes.

“El partido estuvo claro, ellos jugaron a ganar transiciones y en ningún momento pudimos encontrar el posicionamiento para evitar eso”, explicó el técnico felino. Esa dinámica obligó a Tigres a asumir mayores riesgos conforme avanzó el compromiso, algo que terminó condicionando el funcionamiento colectivo.

Pizarro reconoció que, en términos generales, el desempeño del equipo quedó lejos de lo que esperaba. “En línea general no fue un buen partido de mi equipo”, puntualizó el entrenador, quien insistió en la necesidad de recuperar el equilibrio y la regularidad para aspirar a competir de manera consistente dentro del torneo.

Pese a la autocrítica, el estratega también dejó claro que el plantel debe enfocarse rápidamente en el siguiente desafío. Tigres tendrá un compromiso de alta exigencia el próximo fin de semana, cuando se dispute una nueva edición del clásico regio frente a Monterrey.

“Tenemos que dar vuelta a la página para el día sábado, el partido más importante del torneo regular”, afirmó Pizarro, quien también subrayó que los clásicos siempre se juegan bajo una lógica distinta al resto de los encuentros del campeonato.

El entrenador cerró su análisis apelando a la autocrítica y al compromiso del grupo. “Tenemos que hacer una fuerte autocrítica y hacernos responsables de ir a jugar el sábado como se debe un clásico”, sentenció el técnico, dejando claro que Tigres buscará reaccionar de inmediato en uno de los partidos más importantes del calendario.

