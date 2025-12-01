Guido Pizarro habla luego de la histórica remontada de Tigres sobre Tijuana

Tigres firmó una remontada de leyenda en la serie en contra de Tijuana. El cuadro de la UANL demostró una enorme personalidad desde el primer segundo del duelo de vuelta. Dicho fondo y forma, llevó a los del norte del país a la ronda de semifinales, hecho que llenó de júbilo a su técnico Guido Pizarro.

“La sensación que tengo es de alegría. Todos están con el objetivo de ayudar al equipo. La gente ayudó"



❗️Guido Pizarro, DT de Tigres

La sensación que tengo es de alegría por el plantel, creo que remarcaste que jugaron chicos que no lo venían haciendo y lo hicieron muy bien. Eso habla un poco del compromiso de todos, de que todos están con el objetivo de ayudar al equipo y de sentirse parte, eso me pone muy contento. También la sensación de comunión que hay con la gente. Creo que la gente hoy ha jugado para nosotros desde el túnel cuando llegamos acá, creo que ha sido muy importante, pero también creo que como lo digo siempre, cuando la gente se siente identificada con el equipo creo que es una fuerza muy importante. Guido Pizarro

El técnico pasa de la celebración al enfoque. Entiende que es el tiempo pensar en el próximo reto.

Y nos ocupa, como decía recién, ya a partir de mañana darle vuelta a la página, empezar a planificar, esos posibles rivales, pero con la convicción de lo que venimos haciendo. Con la confianza en los jugadores, que es el objetivo claro que tienen y todos juntos iremos en búsqueda del resultado. Guido Pizarro

Por último, salió en defensa de Diego Laínez, quien tuvo un cruce con todo el plantel de lo Xolos de Tijuana al finalizar el encuentro.

Sí, todo el equipo Diego, como digo siempre viene con un nivel muy grande, viene con un crecimiento personal muy grande. Creo que hoy en día también es uno de los líderes del equipo, en el vestuario, y es un chico que tiene una gran educación, que habla lo que tiene que hablar y se entrena como el mejor, entonces muy contento de su evolución, contento de cómo se está sintiendo él y aprovecharlo, creo que somos afortunados de tenerlo, pero también remarcar a todo el equipo, creo que la energía desde que llegamos acá era lograr el pase. Diego Laínez

