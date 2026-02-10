Guido Pizarro habla luego del cierre de mercado para Tigres

Guido Pizarro compareció tras el cierre del mercado para evaluar el momento de Tigres, un periodo que dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico. El entrenador subrayó la planificación institucional y el trabajo coordinado para reforzar al equipo sin perder el rumbo competitivo, destacando que el grupo quedó equilibrado y preparado para los desafíos inmediatos.

En ese contexto, Pizarro se mostró satisfecho con el armado del plantel y con la manera en que se ejecutaron las incorporaciones. “Estoy muy contento de la forma que hemos trabajado en traer los refuerzos a nivel institución. Creo que hemos trabajado todos en la misma línea”, expresó, enfatizando la serenidad para detectar necesidades y sumar piezas clave sin apresuramientos.

El técnico también resaltó la integración del último refuerzo, Rodrigo Aguirre, a quien considera un activo inmediato por carácter y jerarquía. “Es un jugador muy competitivo, con mucha entrega, donde tiene mucha jerarquía, y lo ha demostrado”, señaló Pizarro, convencido de que el delantero potenciará al equipo mientras se adapta rápidamente al entorno felino.

Más allá de los nombres propios, el estratega dejó claro el enfoque colectivo para los próximos compromisos. Tigres, dijo, debe imponer condiciones desde el control del juego y la iniciativa. “Tendremos que ser dominadores del juego… enfocado a lo que tenemos que hacer nosotros, en ser protagonistas y tratar de ir a ganar el partido”, apuntó.

El cierre del mercado no cambia la exigencia interna ni la ambición del proyecto. Pizarro remarcó que el estándar del club obliga a rendir al máximo en cada competencia. “Creo que la exigencia, aquí en la institución, pues, siempre es la máxima”, explicó, recordando que la obligación es sostener un nivel alto a lo largo del calendario.

Tigres UANL v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En cuanto a la agenda internacional, el técnico se refirió al duelo de vuelta por CONCACAF ante el Forge, un compromiso que requiere atención y seriedad para sellar la clasificación. El mensaje fue claro: competir con inteligencia, administrar ventajas y mantener la identidad, sin perder de vista el objetivo principal del semestre.

Pizarro entiende que la profundidad del plantel será clave para alternar esfuerzos entre Liga MX y CONCACAF. Con un calendario apretado, la rotación y la gestión de cargas serán determinantes para sostener el rendimiento. La idea es crecer partido a partido y consolidar una versión sólida del equipo.

Finalmente, el entrenador fue contundente al fijar el horizonte: Tigres está obligado a pelear ambos torneos. Con un grupo fortalecido y refuerzos que encajan en la idea, el club asume el reto de competir en dos frentes, consciente de que la exigencia es constante y que los resultados deben acompañar el proyecto.