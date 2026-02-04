Guido Pizarro habla luego del empate de Tigres en campo del Forge
Guido Pizarro analizó el empate sin goles de Tigres frente al Forge con una lectura clara del trámite y del contexto. El técnico subrayó la intención ofensiva desde el arranque, el manejo de las condiciones del partido y la obligación de resolver la serie en casa para avanzar a los cuartos de final de la CONCACAF.
El estratega remarcó que su equipo no viajó a especular y que, pese a los condicionantes del entorno, Tigres asumió el protagonismo. “Venimos acá a ganar… creo que hicimos un buen partido”, afirmó, destacando la actitud competitiva y la búsqueda constante del arco rival durante los noventa minutos.
Pizarro explicó que el desarrollo fue de ida y vuelta, con ajustes tácticos que favorecieron la fluidez en el complemento. “Creo que el segundo tiempo, cuando cambiamos la estructura… tuvimos más fluidez”, señaló, al tiempo que valoró la presión alta y la ocupación del último tercio, aunque reconoció la dificultad ante un rival replegado.
El entrenador fue directo al identificar el factor determinante del marcador. “No sé si de cinco a cero, sí tuvo varias intervenciones muy buenas… reconocer al arquero rival”, dijo, enfatizando que el empate fue consecuencia de las atajadas decisivas y no de la falta de generación ofensiva por parte de su equipo.
Con la serie abierta, Pizarro puso el foco en la vuelta en el Volcán, donde Tigres está obligado a ganar para clasificar. El mensaje fue de confianza y exigencia, apuntando a sostener el volumen ofensivo, afinar la definición y convertir el dominio territorial en goles que respalden el plan de juego.
En el cierre, el técnico dedicó palabras al presente de Marcelo Flores, a quien considera en plena evolución. “Creo que Marcelo lo viene demostrando… está creciendo”, afirmó, resaltando su preparación, constancia y compromiso, además de su disponibilidad para Tigres y su proyección con la selección.
Pizarro destacó que el crecimiento individual impacta en lo colectivo y que el proceso exige disciplina diaria. Subrayó que los méritos se construyen con trabajo, continuidad y decisiones correctas, elementos que, a su juicio, Flores ha asumido para ganarse oportunidades y elevar el techo competitivo del plantel.
Finalmente, Tigres cerró la noche con la certeza de haber sido superior y con la responsabilidad de confirmarlo en casa. El objetivo es claro: ganar en el Volcán, capitalizar el respaldo de su gente y sellar el pase a cuartos, transformando el dominio mostrado en una clasificación contundente.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.