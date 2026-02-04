Guido Pizarro habla luego del empate de Tigres en campo del Forge

Guido Pizarro analizó el empate sin goles de Tigres frente al Forge con una lectura clara del trámite y del contexto. El técnico subrayó la intención ofensiva desde el arranque, el manejo de las condiciones del partido y la obligación de resolver la serie en casa para avanzar a los cuartos de final de la CONCACAF.

El estratega remarcó que su equipo no viajó a especular y que, pese a los condicionantes del entorno, Tigres asumió el protagonismo. “Venimos acá a ganar… creo que hicimos un buen partido”, afirmó, destacando la actitud competitiva y la búsqueda constante del arco rival durante los noventa minutos.

🗣️"EL SEGUNDO TIEMPO FUE NUESTRO"



Guido Pizarro, entrenador de #Tigres, sobre las condiciones climatológicas en las que jugaron vs. #Forge. Además, comentó lo que pasó con Nahuel Guzmán y el gol anulado de Juan Brunetta.



📹 TheChampions pic.twitter.com/8hG0kp0eQ4 — ONCE Diario (@oncediariomx) February 4, 2026

Pizarro explicó que el desarrollo fue de ida y vuelta, con ajustes tácticos que favorecieron la fluidez en el complemento. “Creo que el segundo tiempo, cuando cambiamos la estructura… tuvimos más fluidez”, señaló, al tiempo que valoró la presión alta y la ocupación del último tercio, aunque reconoció la dificultad ante un rival replegado.

El entrenador fue directo al identificar el factor determinante del marcador. “No sé si de cinco a cero, sí tuvo varias intervenciones muy buenas… reconocer al arquero rival”, dijo, enfatizando que el empate fue consecuencia de las atajadas decisivas y no de la falta de generación ofensiva por parte de su equipo.

Con la serie abierta, Pizarro puso el foco en la vuelta en el Volcán, donde Tigres está obligado a ganar para clasificar. El mensaje fue de confianza y exigencia, apuntando a sostener el volumen ofensivo, afinar la definición y convertir el dominio territorial en goles que respalden el plan de juego.

Leon v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En el cierre, el técnico dedicó palabras al presente de Marcelo Flores, a quien considera en plena evolución. “Creo que Marcelo lo viene demostrando… está creciendo”, afirmó, resaltando su preparación, constancia y compromiso, además de su disponibilidad para Tigres y su proyección con la selección.

Pizarro destacó que el crecimiento individual impacta en lo colectivo y que el proceso exige disciplina diaria. Subrayó que los méritos se construyen con trabajo, continuidad y decisiones correctas, elementos que, a su juicio, Flores ha asumido para ganarse oportunidades y elevar el techo competitivo del plantel.

Finalmente, Tigres cerró la noche con la certeza de haber sido superior y con la responsabilidad de confirmarlo en casa. El objetivo es claro: ganar en el Volcán, capitalizar el respaldo de su gente y sellar el pase a cuartos, transformando el dominio mostrado en una clasificación contundente.

