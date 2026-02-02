Guido Pizarro habla luego del triunfo de Tigres sobre León

Guido Pizarro compareció tras el triunfo de Tigres ante León con un discurso que fue más allá del resultado. El técnico auriazul subrayó el dominio de su equipo durante gran parte del encuentro, destacando el control del juego y la personalidad mostrada en una cancha exigente ante un rival de jerarquía dentro del torneo.

“El análisis es muy claro”, señaló Pizarro al evaluar el partido. “Creo que fuimos superiores la mayor parte del partido, con y sin balón tuvimos el control. Enfrentamos a un gran rival en una plaza muy difícil. Quizá podríamos haber hecho un gol más y terminamos sufriendo, pero el mérito es del equipo”.

Más allá del marcador, el entrenador puso el acento en el crecimiento colectivo del plantel, especialmente en contextos de presión. Para Pizarro, Tigres mostró madurez para manejar los tiempos del juego y resistir en los minutos finales, algo que considera clave para seguir consolidando una identidad competitiva en la Liga MX.

Uno de los nombres propios de la noche fue Marcelo Flores. El mediocampista, que pasó de tener pocos minutos a convertirse en un titular determinante, recibió elogios directos del técnico. “Es un jugador fundamental. Ha dado muchos pasos adelante a nivel personal y profesional. Es un líder del equipo y tiene un nivel altísimo”, afirmó.

Pizarro profundizó en el proceso del joven futbolista, resaltando su constancia diaria. “Todo lo que está viviendo es consecuencia del trabajo que hace día a día”, explicó, dejando claro que el crecimiento de Flores no es casualidad, sino producto de una evolución sostenida dentro y fuera del terreno de juego.

El respaldo continuó con un mensaje de confianza total hacia el jugador. “Seguramente nos va a ayudar muchísimo. Somos privilegiados de tenerlo. Es un gran chico, se prepara, se dedica y trabaja todos los días para mejorar”, añadió el estratega, marcando el impacto que Marcelo puede tener en los objetivos del semestre.

Con el resultado ya asimilado, Pizarro dejó en claro que Tigres no se detiene en celebraciones. El enfoque ahora está puesto en el siguiente reto internacional, donde la exigencia será máxima. Para el técnico, la mentalidad del grupo debe mantenerse intacta sin importar el rival o la competencia.

“La mentalidad es la de siempre: ir por más, ser competitivos. Esta camiseta lo demanda”, concluyó. “Tenemos un plantel muy bueno para afrontar los dos torneos y seguir compitiendo como lo ha hecho Tigres”, sentenció Pizarro, dejando claro que el objetivo inmediato ya apunta a la Concacaf Liga de Campeones.

