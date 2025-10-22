Guido Pizarro habla previo al cruce en contra de Pachuca

El cierre de Liga MX para los Tigres está siendo muy competitivo. Los de la UANL están sumando puntos vitales para aspirar a cerrar el torneo regular dentro de los 4 primeros de la general. Este miércoles el cuadro del norte del país tendrá un cruce de peso ante el Pachuca, partido que Guido Pizarro valora como complejo.

Sí, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que su cancha es siempre difícil, pero confiando en el trabajo que iremos a hacer confiando que el equipo viene con una buena línea que tenemos buenos jugadores, que la estructura cada vez está mejor, así que será un partido complicado como todos, una cancha difícil, pero confiando que haremos un gran partido. Guido Pizarro

Sobre la titularidad de Diego 'Chicha' Sánchez, Pizarro afirmó que no está regalando nada al juvenil.

Respecto al Chicha, sí, muy contento por él, creo que todos lo queremos mucho la afición también, es un chico de barrio de la casa que creo que se ha ganado su lugar que lo viene haciendo muy bien también en la competencia con la selección, así que aprovecharlo, él es muy consciente de que está trabajando bien de que de a poco se ha ganado su lugar pero también es consciente que tiene que seguir trabajando que tiene que seguir aprendiendo de los compañeros que tiene y él es muy humilde que trabaja día a día para seguir mejorando y ojalá que lo podamos seguir ayudando. Guido Pizarro

El técnico concluyó que el crecimiento del equipo gira en torno a la mejoría a nivel ofensivo que se ha mostrado sobre el cierre del torneo con el comando de Juan Brunetta y Ángel Correa.

Muy bien, siempre lo he dicho que Juan es un jugador total que puede abarcar todas las facetas del juego y que lo hemos utilizado de contención de doble punta de interior, creo que es un jugador que entiende muy bien lo que requiere los momentos del partido, que interpreta creo que también tiene una sociedad con Ángel que el fútbol es de las sociedades de las asociaciones y creo que nos viene muy bien, lo estaremos aprovechando y lo importante es que él esté tranquilo que él esté bien y si él está contento seguramente seguirá rindiendo de la manera que lo viene haciendo. Guido Pizarro

