Guido Pizarro lanza contundente respuesta a Javier Aquino

La reciente salida de Javier Aquino de Tigres continúa generando ecos dentro y fuera de la institución. Semanas después de que el jugador expresara públicamente su inconformidad con el club, Guido Pizarro, hoy director técnico del equipo, rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos, marcando una postura firme sobre la toma de decisiones.

Aquino había arremetido contra Tigres al considerar que las formas de su salida no fueron las adecuadas. El futbolista reconoció el impacto emocional que le generó el proceso, asegurando que se trató de una situación compleja desde lo humano. “La verdad estoy triste, no les voy a mentir, estoy bastante triste, es una situación muy compleja para mí”, expuso.

En ese mismo mensaje, Aquino profundizó en que su malestar no radicó en dejar el club o cerrar un ciclo, sino en cómo se dieron los acontecimientos. “Ha sido un día muy duro, honestamente, no por irme al club ni por terminar un ciclo, simplemente por las formas en las que se dieron todas las situaciones”, señaló.

Ante este contexto, Guido Pizarro aseguró que siempre fue claro con Aquino respecto a su futuro y el rumbo que buscaba el club. El técnico explicó que existió una conversación directa, donde dejó en claro que la prioridad institucional estaba en reforzar al equipo. “A Javi lo respeto mucho y me empatizo con su sentir, lo comprendo”, afirmó.

Pizarro añadió que durante esa charla fue transparente sobre las decisiones deportivas que se estaban tomando. “Fui muy claro con él cuando vino a hablar conmigo: le dije que la prioridad no era él, sino el refuerzo que estamos trabajando para traer”, declaró, subrayando que la planificación del plantel siempre se puso por delante.

El estratega argentino también fue enfático al remarcar que ningún vínculo personal puede estar por encima de la institución. “Entiendo su postura, pero para mí lo más importante es la construcción del equipo y que Tigres siempre busque ir por más. Tigres está por encima de cualquier vínculo personal”, sentenció.

En ese sentido, Pizarro sostuvo que su responsabilidad principal es velar por el bienestar deportivo del club, aun cuando las decisiones no resulten cómodas. “Mi obligación es ver por lo mejor para el equipo. Por respeto fui claro con él y entiendo que a veces lo mejor es mirar hacia el futuro”, explicó.

Finalmente, el técnico felino confirmó que Tigres continúa activo en el mercado de fichajes, con el objetivo de fortalecer su plantilla de cara a los próximos retos. La institución, aseguró, mantiene su ambición intacta y seguirá tomando decisiones firmes, incluso cuando estas impliquen cerrar ciclos significativos dentro de su historia reciente.

