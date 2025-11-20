Guido Pizarro manda un mensaje a Miguel Herrera luego de su fracaso con Costa Rica

Tigres es uno de los máximos contendientes a ganar la Liga MX. Sin embargo, entre parón FIFA y cruces de Play-In, los del norte del país viven días de pausa. Guido Pizarro ha aprovechado los mismos para consumir otro tipo de fútbol, el de selecciones, dándose el tiempo de hablar de la Costa Rica de Miguel Herrera y la selección mexicana de Javier Aguirre.

Guido Pizarro se solidariza con el “Piojo” Herrera por eliminación con Costa Rica… 🤝🇨🇷https://t.co/mTx2XVBa17 — AS México (@ASMexico) November 20, 2025

Apenado por él. Seguramente tenía una ilusión muy grande, hemos compartido un tiempo y agradecido. Desearle lo mejor, es un golpe duro para su selección y para él me lo imagino también, es un trabajador, tiene muchos años en esto y seguramente seguirá adelante. Guido Pizarro

United States v Costa Rica - Gold Cup 2025: Quarter Finals | Stephen Maturen/GettyImages

El técnico también habló sobre los abucheos recientes a la selección mexicana. Guido fue con reserva afirmando que es parte de la naturaleza del fútbol.

Siempre hay estado y siempre va a estar. A veces se magnifica un poco de más pero es parte de. Mientas más uno es consciente de eso, más claro tiene la forma de que quiera hacer las cosas, independientemente de los resultados mejor convive con eso, que es normal. Creo que cuando pasa a ser tan normal hay que convivir y ahora que estoy a cargo del grupo tratado e inculcar eso. En primer lugar, no soy nadie para dar consejos porque no estoy ahí. Lo que sienten los jugadores y el cuerpo técnico es de ellos. De mi lugar, puedo hablar de lo que me ocupa, que es que el equipo tenga claras las formas y los objetivos, y buscar eso. Guido Pizarro

El 'Conde' prepara el duelo de liguilla aún con rival por definir. El club enfrentó un amistoso durante el parón de selecciones para no perder ritmo de competencia.

Vino bien para sumar minutos de juego contra este rival. La intensidad es alta y el ritmo de juego lo trabajamos diario. Importante tener un partido contra otro rival, salió una buena prácticamente de fútbol aunque algunos jugaron más minutos y otros menos pero era importante que el equipo tuviera la actividad y se sienta parte, vino bien. Guido Pizarro

