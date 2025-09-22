Guido Pizarro no esconde necesidad de mejoría dentro de los Tigres

Las más recientes semanas han sido duras para los Tigres de la UANL. Los del norte del país se han estancando dentro de la Liga MX y hoy, están muy lejos de la punta del torneo.

Este fin de semana, los de la UANL se cruzaron con los Pumas de la UNAM. Los Tigres alcanzaron a rescatar un empate de milagro. Siendo el caso, el técnico del equipo, Guido Pizarro, afirma que el nivel de juego demostrado está por debajo de lo esperado.

"Tenemos equipo para jugar mejor", reconoce Guido Pizarro. pic.twitter.com/N9YWlGCrj9 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 21, 2025

Fue un partido parejo. Fue un rival que impuso su juego. Las sensaciones es que tenemos que mejorar. Sacamos el empate en una cancha difícil. Hay mucho margen de mejora y me tengo que ocupar de eso. Desde la primera fecha hemos sido muy determinantes en ofensiva y encontramos variantes. Sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos equipo para jugar mejor. Guido Pizarro

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Afirma que ha tirado de rotaciones ante Pumas con el fin de evitar más bajas por lesión en el corto plazo.

Venimos de una seguidilla importante en lo físico. El partido con León el desgaste fue grandísimo y las variantes de hoy es la idea que estemos sólidos en defensa y que saquen la pelota de en medio. De la segunda no tengo nada para decir de lo que pasó en la banca. Guido Pizarro

Cerró su discurso afirmando que está muy conforme con la plantilla que tiene.