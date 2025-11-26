Guido Pizarro sale al frente previo al cruce ante Tijuana

Este miércoles abre la llave entre Tijuana y los Tigres. El primer cotejo se dará en cancha de Xolos y cerrarán el próximo sábado en el territorio de los de la UANL. El equipo felino parte como favorito, sin embargo, el técnico Guido Pizarro prefiere dejar de lado dicha etiqueta.

📹🎙️ Conferencia de prensa con nuestro Director Técnico, Guido Pizarro, previo a enfrentar a Xolos en el partido de Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025. #SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯



➡️ https://t.co/MoMv2GHFAY pic.twitter.com/EVhIZxvXnl — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 25, 2025

Sabemos el rival que vamos a enfrentar, la condición del campo de juego que es atípica a lo que estamos acostumbrados, entendemos que la Liguilla es un torneo aparte, los detalles valen muchísimo, esperemos el día de mañana hacerlo bien. Guido Pizarro

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Destacó el talento de Gilberto Mora, quien es por mucho el mejor jugador de Tijuana.

Mora es un grandísimo jugador que seguramente le vendrá muy bien a México, pero tanto él, como todo el equipo de ellos han hecho un gran semestre, es para estar atento a todo el equipo. Guido Pizarro

Sobre el peculiar horario en el que se llevará a cabo el partido, Pizarro prefirió no entrar en polémicas.

Es algo muy atípico el horario que será en Monterrey, pero centrados en el juego, en la llave que va a ser muy difícil de 180, lo que nos ocupa a nosotros es estar concentrados, que nada nos haga ruido ni nos sorprenda y estar concentrados en el terreno de juego. Guido Pizarro

El argentino cerró la rueda de prensa hablando sobre el estado de salud de Ángel Correa. El ex Atlético de Madrid cerró el torneo regular con molestias, sin embargo, es un hecho que será elegible este miércoles.