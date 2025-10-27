Guido Pizarro se muestra conforme luego del triunfo de Tigres sobre Tijuana

Tigres es un equipo en línea ascendente. Tanto en el nivel de juego dentro del campo, como en la consecución de resultados. Este fin de semana, los de la UANL han derrotado a los Xolos de Tijuana. Guido Pizarro, técnico felino se dijo conforme tanto por el fondo como por las formas de los suyos, sobre todo ahora que son sublíderes de la Liga MX.

Fuimos justos ganadores: Guido Pizarro 🐯 pic.twitter.com/kzUkFLfZtX — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) October 26, 2025

Fuimos justos ganadores. Con el gol de él (André) y con el de Correa y con todo el equipo. He hablado hecho un esfuerzo grande para salir de la lesión que venía. He estado cerca de su proceso y que él se sienta bien y pueda portar. Estamos contentos, el grupo está unido y consciente de que estamos haciendo las cosas bien y seguimos trabajando. Guido Pizarro

Tigres UANL v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Como se ha vuelto una costumbre, Guido destacó el aporte de Ángel Correa. Pese a partir desde la suplencia, el campeón del mundo se hizo presente con gol.

Cuando está Ángel es un jugador de muchísima jerarquía que nos aporta muchísimo. Cada vez que ingresa al campo, transforma el juego. Hoy entró unos minutos y todos sabíamos que había que cuidarlo por la tarjeta, pero una vez que entra, el equipo se fortalece: tiene otra dinámica, otra fortaleza en ataque. Creo que todo el equipo lo hizo muy bien en general, pero Ángel hizo un gol y tuvo muchas situaciones. La jerarquía que tiene y las sociedades con Juan y el rato con Andrés hacen que generemos muchas oportunidades de gol. Hoy es momento de disfrutarlo, festejar, y a partir del lunes pensar en el próximo partido. Guido Pizarro

El técnico concluye diciendo que es el tiempo de pasar página y centrarse en el duelo ante Rayados de Monterrey.

Sabemos que para nuestra gente es un partido especial y lo tomaremos como tal. Confío en el trabajo que venimos haciendo y en la fortaleza del equipo. Iremos allá con la ilusión y el compromiso de lograr los tres puntos. Hoy es tiempo de valorar lo de hoy, que era un partido que había que ganar, pero también somos conscientes de que debemos trabajar durante la semana para enfrentar a un buen rival, confiando en lo que los jugadores vienen haciendo. Guido Pizarro

