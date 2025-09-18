Guio Pizarro habla luego del empate sin goles entre Chivas y Tigres

Tigres no pudo pasar del empate en su visita a las Chivas. Los de la UANL sigue sin poder dar el paso importante dentro de la Liga MX. Por lo mostrado en el encuentro, una derrota de los regios no hubiese sido una locura. La figura del encuentro fue el meta Nahuel Guzmán, quien se llevó los elogios de su técnico.

Nosotros tenemos, creo a mi manera de verlo, el mejor portero de la historia de esta Liga y creo que los números lo avalan. No solamente los números, por lo que ha transmitido, por toda su carrera acá en México y bueno, somos afortunados de tenerlo. Todavía le queda mucho recorrido para seguir agrandando esta marca y ojalá que lo podamos ayudar. Guido Pizarro

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Sobre las generalidades del encuentro, Pizarro añadió:

Fue un primer tiempo donde fuimos superiores, (Chivas) no pasaron de mitad de cancha. Después en el segundo ellos tuvieron 15 minutos en que fueron mejores, y tenemos que entender que tenemos que ir a presionar y el equipo está preparado para eso. Guido Pizarro

Pizarro concluyó descartando cualquier tipo de ruptura o mala relación interna con André-Pierre Gignac, quien asegura está fuera por temas cien por ciento de salud.

Con André tenemos una gran relación, nos conocemos hace mucho. Creo que tuvo el otro día un golpe en la rodilla, la verdad que venía de otra lesión de la que ya estaba muy bien, ojalá que podamos tenerlo lo más pronto posible, es muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo, y ojalá que pueda estar bien lo antes posible para poder ayudar al equipo. Guido Pizarro

