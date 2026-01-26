“Ha sido una situación desagradable”, declara Laporta, sobre la decisión de Dro Fernández

La salida de Dro Fernández rumbo al Paris Saint-Germain no pasó inadvertida en las oficinas del FC Barcelona, y mucho menos para Joan Laporta. El presidente blaugrana reaccionó con evidente incomodidad ante una operación que, hasta hace poco, el club consideraba controlada.

“La marcha de Dro me sorprendió”, reconoció Laporta, dejando claro que el desenlace no estaba en los planes de la directiva. Según explicó, existía un acuerdo verbal para que el joven canterano renovara su contrato una vez cumplidos los 18 años, escenario que cambió de forma abrupta. “Teníamos un acuerdo para que él extendiera su contrato a los 18 años, luego su agente dijo que finalmente cambió de opinión”, añadió.

Laporta no ocultó su malestar por cómo se desarrollaron los hechos y calificó el proceso como “una situación desagradable”, una expresión poco habitual en su discurso público y que refleja el golpe interno que supuso perder a una de las promesas formadas en La Masia. La decisión del futbolista, alentada por su entorno, terminó inclinando la balanza hacia París, donde el PSG se movió con rapidez para cerrar el fichaje.

🚨 Barcelona president Laporta on Dro joining Paris Saint-Germain: “Dro's departure surprised me”.



“We had an agreement for him to extend his contract at 18, then his agent said that ultimately he changed his mind”.



“It has been an unpleasant situation”, told @ClubMitjanit. pic.twitter.com/YXrd184dc0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026

La operación fue confirmada por Fabrizio Romano, quien informó que Dro será nuevo jugador del conjunto francés tras las conversaciones directas entre ambos clubes. Aunque inicialmente se hablaba de la ejecución de una cláusula de rescisión cercana a los seis millones de euros, la buena relación entre Nasser Al-Khelaifi y Laporta facilitó un acuerdo directo, cuya cifra final estaría ligeramente por encima de ese monto.

Dro, nacido en 2008, apenas tuvo participación en el primer equipo del Barcelona, con cinco apariciones oficiales: cuatro en LaLiga y una en la UEFA Champions League. Su debut fue precisamente en el torneo continental, con una titularidad sorpresiva ante el Olympiacos, partido en el que aportó una asistencia antes de ser sustituido. En liga sumó minutos ante la Real Sociedad, el Elche, el Athletic Club y el Atlético de Madrid, siempre con participaciones parciales.

Desde Francia, Le Parisien reveló que el PSG aceleró la operación ante el interés concreto de clubes como el Manchester City y el Borussia Dortmund. Mientras tanto, en Barcelona queda la sensación de una oportunidad perdida y un caso que vuelve a abrir el debate sobre la gestión de jóvenes talentos en el fútbol moderno.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA