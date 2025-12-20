Haaland rompe el récord goleador de Cristiano Ronaldo en la Premier League tras su doblete ante el West Ham

Erling Haaland continúa intratable en la temporada 2025/2026 de la Premier League. El delantero noruego brilló con un doblete ante el West Ham United este sábado 20 de diciembre, en duelo correspondiente a la jornada 17 del futbol inglés. El Manchester City se impuso con autoridad por 3-0 en el Etihad Stadium, con el ‘Androide’ como la gran figura del encuentro.

Con su doblete de este fin de semana, Erling Haaland alcanzó los 28 goles en 26 partidos disputados esta temporada a nivel de clubes. El atacante noruego continúa pulverizando récords jornada tras jornada y, ante el West Ham, volvió a imponer nuevas marcas con su implacable capacidad goleadora.

Con sus goles ante el West Ham, el ‘Androide’ alcanzó las 104 anotaciones con el Manchester City en la Premier League, superando el récord de Cristiano Ronaldo, quien había marcado 103 goles en esta competencia. La hazaña del noruego es aún más impactante si se considera que lo logró en apenas 114 partidos, muy por debajo de los 236 encuentros que necesitó el histórico delantero portugués para alcanzar esa cifra.

Manchester City v West Ham United - Premier League - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Ahora, Haaland igualó a otro histórico del futbol inglés: Didier Drogba, quien registró 104 goles durante su etapa con el Chelsea en 254 partidos. El delantero noruego alcanzó esta impresionante marca en 140 encuentros menos que el legendario atacante marfileño, subrayando una vez más la magnitud de su impacto en la Premier League.

Erling Haaland has now scored the same amount of Premier League goals as Didier Drogba (104).



The Man City man has played 140 fewer games than the Ivorian. 👀 pic.twitter.com/rhMfLY0Tv0 — Squawka (@Squawka) December 20, 2025

Haaland no se cansa de pulverizar récords en la Premier

Por si fuera poco, Erling Haaland ha sido el encargado de abrir el marcador para el Manchester City en 10 de los 17 partidos que ha disputado el equipo en la Premier League esta temporada. Ningún otro futbolista ha anotado el primer gol en más de cinco encuentros del campeonato en la campaña 2025/26.

10 - Erling Haaland has put Manchester City 1-0 ahead in 10 of their 17 Premier League games this season. No other player has scored the opener in more than five games in the competition in 2025-26. Ridiculous. pic.twitter.com/rr5Xevc1bC — OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2025

¿Cuál es el techo del goleador noruego?