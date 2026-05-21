¿Habrá cambio de árbitro para la gran final de la Liga MX?

Aún no se juega la final de la Liga MX entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM y por raro que parezca, ya existe polémica arbitral. La misma gira entorno a la designación de Daniel Quintero Huitrón como el central del duelo de vuelta que se jugará el próximo domingo en la cancha del Olímpico Universitaria.

El descontente llega desde La Noria por parte de Cruz Azul. El cuadro celeste extornó de manera formal a la comisión de arbitraje de la Liga MX su molestia con la asignación de dicho central. De la misma manera pidieron que la justicia en el juego de vuelta fuese llevada por alguien más, habiendo ya una respuesta en la mesa.

🚨🚂❌ NO PROCEDE. Comisión de Árbitros RECHAZA protesta de Cruz Azul para cambio de árbitro en la Final de Vuelta vs Pumas.



En CAZ hay molestia, pues sÍ procedieron a favor de Pumas la queja contra César Ramos y el cambio de Luis Enrique Santander.https://t.co/RS3M0aPotp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 21, 2026

La queja de Cruz Azul fue desestimada de manera total. Será Daniel Quintero quien se encargue finalmente del encuentro. El central viene de llevar el duelo de la semifinal entre los Pumas y el Pachuca en C.U. Ahora, el colegiado repetirá con los felinos y en el mismo terreno de juego.

El descontento de Cruz Azul gira alrededor de dos factores. El primer, fue el mismo árbitro quien llevó el juego entre ambas escuadras en el torneo regular. En el mismo, el central cometió múltiples errores, algunos de ellos que afectaron de forma directa al marcador, dejando a los de La Noria sin el triunfo.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El segundo, una imagen luego del reciente duelo entre Pumas y Pachuca donde se le ve a Efraín Juárez, técnico felino abrazando a Quintero Huitrón y diciendo de forma directa: "ojalá que seas tú el que pite la final", discurso que abre la puerta suspicacias.

Al final del camino la decisión está tomada y no fue la esperada en La Noria. Ahora, el club debe apelar a lo deportivo y dejar de lado los temas de escritorio.