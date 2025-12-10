Habrá cambios reglamentarios de cara a la próxima Liguilla

La próxima Liguilla de la Liga MX se jugará bajo un reglamento especial que ya genera debate. Las autoridades del futbol mexicano aprobaron una modificación temporal que permitirá a los equipos clasificados alinear hasta nueve futbolistas no formados en México de manera simultánea.

De forma habitual, el reglamento limita a siete el número de jugadores no formados en México que pueden estar en el campo al mismo tiempo. Sin embargo, esta restricción se flexibilizará exclusivamente durante la etapa final del torneo y no aplicará en la fase regular.

INFORME ASAMBLEA DE DUEÑOS

Regresa Atlante.

Liguilla con 9 extranjeros.

No hay ascenso sin 4 certificados.

Atlas inicia proceso de venta.

La medida responde a un contexto muy particular. La selección mexicana se encuentra en la recta previa a la Copa del Mundo y el cuerpo técnico del tricolor tiene claro que recurrirá a jugadores de la liga local antes de que concluya el campeonato.

Ante este escenario, varios clubes podrían verse severamente afectados al perder a elementos clave justo en el momento más decisivo del torneo. La liguilla, tradicionalmente, coincide con convocatorias prioritarias para la selección nacional.

El ajuste busca evitar que los equipos que cedan futbolistas al tricolor compitan en clara desventaja deportiva. La intención es equilibrar el nivel de competencia permitiendo una mayor cantidad de extranjeros en el terreno de juego.

En los hechos, se entiende que la liguilla podría disputarse sin seleccionados mexicanos disponibles. Con la nueva norma, los clubes podrán compensar esas ausencias alineando hasta nueve no formados en México, algo inédito en instancias finales.

El cambio ha sido interpretado como una medida de emergencia, más que como una modificación estructural al reglamento. Desde la liga se ha subrayado que la norma solo tendrá vigencia durante la fase final del próximo torneo.

Equipos con plantillas amplias y alto número de extranjeros podrían verse beneficiados. Casos como América, Monterrey o Tigres tendrían margen para sostener su nivel pese a las convocatorias nacionales.