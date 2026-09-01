¿Habrá homenaje de la selección argentina a Leo Messi?

El silencio y la nostalgia se adueñaron de las calles de la República Argentina este lunes cerca del mediodía, hora local, cuando Leo Messi publicó una carta de puño y letra en su cuenta de Instagram anunciando su retiro de la selección. "Me vacié, no tengo más nada para dar", fue una de las frases más fuertes del comunicado del 10.

Las múltiples muestras de agradecimiento no demoraron en aparecer, con casi todos los clubes de la liga argentina posteando mensajes en sus canales de comunicación oficiales y algunas escuadras saliendo con banderas al campo de juego agradeciendo el legado de Messi con la albiceleste.

ARGENTINA-FBL-WC-2026-FANS | LUIS ROBAYO/GettyImages

Ahora, la gente se pregunta si podrá decirle gracias por última vez al rosarino en un campo. Es por eso que la Asociación del Fútbol Argentino ya empezó a barajar opciones de cara a un eventual homenaje, aunque todo dependerá de la voluntad del futbolista y que las condiciones estén dadas.

Según medios locales, la fecha FIFA que tendrá lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre sería el momento para hacerlo y hay un detalle que ilusiona a los fanáticos: Argentina, de momento, no tiene ningún compromiso confirmado para este parón internacional.

Por una cuestión de capacidad y logística, la lógica indicaría que el partido en cuestión se dispute en el Monumental, cancha de River Plate, por ser el de mayor capacidad del país y la casa habitual de la Scaloneta.

Argentinian Teams Prepare Renovations At Their Stadiums Ahead The 2025 Season | Marcelo Endelli/GettyImages

Una posibilidad que se mencionó en su momento es que Argentina haga una gira por China, aunque la población demanda recibir a los subcampeones del mundo en su tierra, en diferentes provincias del territorio nacional, para agradecerles una nueva gesta gloriosa. No solo haber llegado a la final representa un orgullo, sino que el triunfo ante Inglaterra representó una noche inolvidable para todo el pueblo.

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