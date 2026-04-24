¿Habrá play-in en el siguiente torneo de Liga MX?

Este jueves se realizó la última junta de dueños donde se definieron infinidad de temas de cara al futuro a corto y mediano plazo dentro de la Liga MX. Una de ellas fue el calendario del siguiente torneo, mismo que, debido a la presencia del Mundial previo al inicio de éste, tendrá ciertas modificaciones.

Con el fin de no ir sobre las fechas, los dueños de la mano con la gente de la Liga MX ha tomado la decisión de no incluir repesca en el calendario del siguiente torneo. Es la segunda ocasión de forma consecutiva que esto sucede, sin embargo, se debe a los ajustes que se debieron realizar por la presencia del Mundial.

NO MÁS PLAY IN



Entre las decisiones que se aprobaron en Asamblea de Dueños también está la de quitar el Play In para la siguiente temporada.



Lo apretado de los calendarios así lo obligó. Es una buena noticia. @record_mexico — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 23, 2026

El torneo en curso tampoco cuenta con la repesca. El mismo terminará en su jornada 17 y luego de ello se jugará la liguilla. La meta de esto fue acortar las fechas de la competición alrededor de 10 días y darle prioridad tanto a la Copa del Mundo como evento, de igual forma, a la selección mexicana como colectivo.

El método se ha de replicar a partir del verano. Además de la presencia del Mundial hasta julio, luego de la Copa del Mundo y en medio del inicio de la siguiente Liga MX, se jugará una nueva edición de la Leagues Cup. Este es un torneo de un mes de duración que podría llevar la reanudación dentro de su normalidad hasta el mes de septiembre.

Mexico v Iceland - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Tomando en cuenta que, el resto del año natural habrá de menos tres fechas FIFA más, la Liga MX tendría que detenerse el mismo número de veces luego de la Leagues Cup. Añadir en el calendario el modelo de play-in luce como un imposible, implicaría extender tal hasta el cierre de diciembre o incluso, inicios de enero de 2027.