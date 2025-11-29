Hansi Flick aconseja a Lamine Yamal tras las críticas recibidas

Hansi Flick ha animado a Lamine Yamal a olvidar la derrota del martes ante el Chelsea tras un ataque sorpresa del exdirector del FC Barcelona, ​​Toni Freixa.



El subcampeón del Balón de Oro de 2025 ya ha alcanzado cotas de fama y reconocimiento estratosféricos a pesar de tener tan solo 18 años, brillando constantemente desde que irrumpió en el primer equipo tanto del Barcelona como de la selección española.



Yamal es una auténtica superestrella en camino a la inmortalidad futbolística, pero su brillantez no lo ha hecho inmune a las críticas, ni siquiera de las del Barça.



El ex directivo blaugrana Freixa no se anduvo con rodeos al hablar del talento generacional, desvelando los consejos que le daría a Yamal y cómo debe reaccionar el Barça si el ruido que rodea a su joven estrella se convierte en un problema.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

“Si Lamine fuera mi hijo, le diría que no es tan bueno como dicen. Sigue trabajando duro y no te creas nada. Céntrate solo en el fútbol”, reveló Freixa en El Chiringuito (citado por Sport).



“Si Lamine tiene algún problema que necesite atención, tenemos que ayudarlo. Hipotéticamente, si llega a un punto en que ya no se pueda controlar, no hay problema, el Barça seguirá [sin él]. No descarto ninguna posibilidad al pensar en mi club. Todos en el club estamos de paso; lo importante es el Barça”, agregó.



Las afirmaciones de Freixa son ciertamente atrevidas, y es probable que pocos en el Barça coincidan en cuanto a una posible venta. El veloz extremo sin duda seguirá batiendo récords para su club y su selección, aportando un éxito inmenso al gigante catalán.

Flick: "Olvídate de Marc Cucurella"



Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Yamal salió segundo en su duelo personal con Marc Cucurella del Chelsea a mitad de semana, abandonando el campo con dificultad en el minuto 80 tras un solo disparo débil en la goleada del Barcelona por 3-0. El portero del Chelsea, Robert Sánchez, fue uno de los muchos que disfrutaron burlándose de la joven promesa, pero el consejo de Flick fue simple: Olvídenlo.



"Para mí, Cucurella es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo", reflexionó el técnico del Barcelona. "No es fácil ponerlo a jugar, es muy listo, muy inteligente en defensa. El siguiente paso para Lamine es demostrar una vez más que no se trata de este partido, olvídenlo. El Alavés es ahora lo importante y tiene que mostrar su mejor rendimiento, su mejor nivel", concluyó.

