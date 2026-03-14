Hansi Flick dejó abierta la posibilidad de darle descanso a Lamine Yamal en el duelo de este domingo frente al Sevilla y, al mismo tiempo, celebró una noticia esperada en el Barcelona, el regreso de Gavi tras una larga ausencia. En la previa de un partido importante para sostener la cima en LaLiga y con la vuelta ante el Newcastle a la vista en la Champions League, el técnico alemán eligió un tono prudente y dejó en evidencia que la carga de minutos ya pesa en su plantel.

La frase sobre Lamine fue acotada y suficiente para instalar la duda. Flick no confirmó su presencia desde el arranque y deslizó que evaluará la situación hasta último momento. La decisión no aparece desligada del desgaste acumulado en los últimos días ni de la necesidad de administrar energías en una semana determinante para el Barcelona. El equipo viene de una seguidilla exigente, con cuatro partidos en apenas 11 días, y el entrenador reconoció que las variantes en algunos puestos siguen siendo reducidas.

👀 "No ha sido fácil jugar 4 partidos en 11 días".

🗨️ "¿Descansará Lamine? Veremos".



👉 Hansi Flick, contundente en la rueda de prensa previa al choque ante el Sevilla. pic.twitter.com/qvPfpzO4jk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2026

En esa misma línea, el regreso de Gavi representa un alivio, aunque su vuelta será medida con mucha cautela. Flick contó que lo vio bien en los entrenamientos y remarcó que podría sumar algunos minutos, siempre dentro de una reaparición progresiva. Después de 203 días sin jugar y tras la artroscopia en la rodilla derecha realizada el 23 de septiembre, el mediocampista vuelve a estar disponible. El entrenador insistió en que deben llevarlo de a poco, ya que el proceso de recuperación no fue sencillo y todavía necesitan gestionar cada paso con inteligencia.

La conferencia también dejó un respaldo para Ferran Torres y Robert Lewandowski, dos atacantes que atraviesan una racha menos efectiva de cara al arco. Flick restó dramatismo a esa sequía y transmitió confianza. Según explicó, vio buenas señales en las prácticas y considera que este puede ser un momento oportuno para que ambos vuelvan a encontrarse con el gol. Entre los dos suman nueve tantos en 2026, con seis del polaco y tres del valenciano.

Además, el entrenador elogió la actitud de Roony Bardghji, uno de los nombres que gana espacio como alternativa en ataque, y valoró el crecimiento de Gerard Martín, a quien destacó por su concentración y evolución reciente. También abrió la puerta para que Xavi Espart sea una opción desde el inicio ante las ausencias de Jules Koundé y Alejandro Baldé.

Roony Bardghji, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Flick evitó apartarse del partido frente al Sevilla, incluso en una jornada signada por las elecciones en el club y la reapertura parcial del Gol Nord en el Spotify Camp Nou, que elevará el aforo provisional a 62.000 espectadores. El Barcelona tiene por delante una semana decisiva y el foco está puesto en ganar los tres partidos en casa.