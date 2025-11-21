Hansi Flick anuncia una noticia sobre Raphinha que ilusiona al barcelonismo

A Hansi Flick se lo notaba tranquilo y satisfecho. Después de mucho tiempo, el entrenador del Barcelona podrá contar con Raphinha, quien al menos entrará en la convocatoria, contra el Athletic Club este sábado por LaLiga.

La intención es no acelerar los plazos. La lesión fue delicada y como tuvo diversas recaídas físicas, lo recomendado es dosificar para evitar que el jugador vuelva a romperse. De este modo, la recomendación es firme: minutos muy controlados o directamente esperar un poco más antes de competir al máximo nivel.

El que seguramente no estará es Marcus Rashford, y es ahí donde entra la posibilidad para Raphinha: "Tiene fiebre y estuvo de baja ayer y hoy. Dudo que esté disponible mañana", expresó sobre el inglés el entrenador culé.

“Raphinha está de vuelta. Empezará en el banquillo y veremos cuántos minutos puede jugar”, dijo Flick en conferencia de prensa.

Además, el preparador de Heidelberg ha confirmado que el portero Joan García será titular. Consultado nuevamente por Raphinha, adelantó que podría jugar "10 o 15 minutos", lo que supone "un paso muy grande" para el brasileño.

La alegría de volver al Spotify Camp Nou

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Sobre el regreso al Spotify Camp Nou, que ante el equipo de Ernesto Valverde tendrá un aforo provisional de 45.401 personas tras dos años y medio jugando en el Olympic de Montjuïc, el técnico alemán ha admitido que el equipo prefiere jugar en el estadio de Les Corts que donde lo venían haciendo en el último tiempo.

"Es un campo de fútbol, eso es lo que nos gusta. Estamos contentos. Tenemos que verlo, pero puede darnos mucha energía porque es un estadio más cerrado. Los aficionados saben cuando necesitamos su empuje y nos apoyan mucho, es bueno verlo y sentir la buena conexión que existe con el equipo", indicó.

