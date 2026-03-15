Hansi Flick, autocrítico pese al triunfo del Barcelona ante el Sevilla: "Tenemos que hacer mejor las cosas"

El FC Barcelona se impuso de forma categórica al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. Los blaugranas, con un hat-trick de Raphinha y goles de Dani Olmo y Joao Cancelo, se quedaron con los tres puntos y se mantienen en la cima de la tabla general con 70 unidades, cuatro más que su más cercano perseguidor, el Real Madrid.

Hansi Flick, técnico de los culés, habló tras la victoria frente al conjunto blanquirrojo. Sin embargo, pese al abultado 5-2 en el marcador, el estratega alemán se mostró autocrítico con el rendimiento de su equipo y señaló que aún hay varios aspectos por mejorar de cara a los próximos compromisos.

Tenemos que hacer cosas mejor. Estuvimos algo lentos en el pase, faltó más ritmo (...) Hay jugadores que han estado muy bien como Olmo, Raphinha, Cancelo… Pero insisto, hay que cosas que el equipo tiene que mejorar Hansi Flick

Fc Barcelona V Sevilla Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Hansi Flick señaló que, pese a la victoria y a los cinco goles anotados, hubo situaciones en el campo que no le gustaron. El técnico alemán reconoció que el equipo sumó tres puntos importantes, pero consideró que al inicio del partido al Barcelona le faltó mayor convicción.

El entrenador también explicó que la carga de partidos podría estar afectando a algunos jugadores, aunque subrayó que el equipo debe jugar con mayor velocidad en los próximos encuentros. Flick advirtió que el Barcelona tendrá que mejorar su rendimiento de cara al duelo ante el Newcastle, al que calificó como un rival de gran nivel.

Finalmente, el técnico aseguró que su trabajo es analizar lo que se puede mejorar. Aunque se mostró satisfecho por el triunfo, dejó claro que el miércoles el equipo deberá ofrecer su mejor versión.

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¿Por quién votó Hansi Flick en las elecciones del Barcelona?

El técnico alemán también fue cuestionado sobre el sentido de su voto en las elecciones del Barcelona para definir al nuevo presidente del club. Flick evitó revelar su postura, aunque destacó que se trata de un día especial para los socios y aficionados del conjunto culé.

No lo diré. Pero sé que es un día especial. Lo he visto en el despacho, en el estadio. Es un día especial. Ha sido un día sensacional Flick

FC Barcelona head coach, Hansi Flick, casts his vote at Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/3a2A5j8hs8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

Los socios del FC Barcelona deberán elegir entre Joan Laporta y Víctor Font al nuevo presidente del club.