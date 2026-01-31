Con goles de Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford, el Futbol Club Barcelona derrotó tres goles por uno al Elche FC en esta Jornada 22 de LaLiga, situación que los dejó con 55 unidades esta campaña como líderes en solitario del balompié español.

El 2026 ha comenzado de maravilla para los dirigidos por Hansi Flick y es que han disputado ya nueve encuentros en lo que va del año, teniendo un récord de ocho triunfos y solo un descalabro contra la Real Sociedad el 18 de enero en la vigésima fecha de este campeonato.

Fue así que el estratega alemán afirmó que además de merecer el triunfo de esta noche, sabe que deben seguir por este camino para poder salir campeones de liga y de lo que se proponga el equipo, ya que son un equipo por demás ofensivo y que gusta de marcar arriba de dos goles por encuentro.

Queremos seguir jugando así, estamos confiados. Merecemos los tres puntos hoy. Hemos generado muchas ocasiones y debíamos haber marcado más goles. Sería más fácil la gestión de minutos

Además de hablar de forma particular de lo hecho por sus once jugadores dentro del campo, Flick también aprovechó para resaltar lo que está haciendo Lamine Yamal esta campaña, ya que ha sido un fuerte crítico en los momentos complicados del juvenil, pero también sabe destacar cuando este lo hace de buena manera.

También estoy contento con el rendimiento de Lamine Yamal en ataque y también en defensa. Es muy joven y puede mejorar mucho. Tiene un potencial increíble y lo necesitamos Hansi Flick

Después de este triunfo, los blaugranas tendrán que hacer el viaje a Albacete para enfrentar a los manchegos el próximo 3 de febrero, encuentro que formará parte de los cuartos de final de la Copa del Rey.