Hansi Flick recupero a varios futbolistas pensando en el choque con el Elche y se ilusiona con tener a su plantilla lo mas sana posible para lo que viene. De cara al proximo encuentro, el entrenador del FC Barcelona hablo en rueda de prensa y confirmo las buenas noticias.

"Me gusta como juega el Elche. Juegan bien al fútbol y en equipo. Será importante presionarles como queremos. He estado contento los últimos días porque me ha gustado lo que he visto. Recuperamos a Olmo y a Lewandowski, pero perdemos a Pedri", explico el aleman en el predio del FCB.

"Todas las semanas se habla de Lamine. Está bien. Acabo de hablar con él. Algunos días nota algunas molestias. Está mejorando y esforzándose. Está evolucionando bien", puntualizo sobre el estado fisico del joven maravilla.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

"Cuidar a Lamine es algo que hacemos. Hablamos con él y lo hacemos con normalidad. Somos muy sinceros los dos. Siempre le voy a proteger ya pitar. Es un tipo fantástico, muy joven. Seguiremos este camino", agrego.

Sobre Pedri, una de las figuras, dijo: "Nos sorprendió la lesión. Después de jugar contra el Madrid solo notaba fatiga. Luego se descubrió la lesión. Tenemos que asumirlo. Nos falta uno de nuestros principales jugadores. Nos da estabilidad y mucha posesión. Tenemos que apañarnos".

Por ultimo, cerro hablando sobre Cubarsi: "Tiene 18 años. Es normal, no es lo mismo que con 24 o 26 que siempre estás a tu máximo nivel. Está a un gran nivel, el 95% son top. Estoy muy contento con él. Quizás no solo él, otros tampoco están en su mejor nivel. Tenemos que mejorar en eso, eso es nuestro trabajo".