Hansi Flick confirma que Ferran Torres está a disposición en el FC Barcelona para enfrentar al Copenhague

El FC Barcelona afrontará este miércoles un partido que puede marcar la temporada, será ante el Copenhague en la última jornada de la liguilla de la Champions League.

El club azulgrana se mide al cuadro danés con la imperiosa necesidad de ganar para tener posibilidades de ingresar al top 8 (no lo tiene confirmado ni ganando) y para eso, Hansi Flick necesita a todos sus soldados.

Por eso, es una buena noticia para el mundo blaugrana que Ferran Torres pueda estar a disposición.

"Hizo el último test ayer, hoy ha estado con nosotros y está preparado para mañana". El delantero arrastraba unas ligeras molestias musculares en la pierna derecha que lo llevaron a ser baja frente al Slavia de Praga y el Oviedo, pero no estaba totalmente descartado para el duelo ante el Copenhague, y Hansi Flick confirmó que estará en la convocatoria.

Es que la trascendencia de su presencia radica en que Ferran es el máximo goleador del equipo en la presente temporada con 15 goles. Su baja hubiese sido un serio contratiempo para el equipo pues Robert Lewandowski se habría quedado como el único '9' de la plantilla. Ante el Copenhague es importante ganar y hacerlo con los máximos goles de distancia para tener mejor goal average general con los ocho equipos que están empatados a 13 puntos.

Habrá que esperar a horas antes del partido para saber si el español va desde el inicio o no, ya que son muchos días fuera del equipo. Tal vez Lewandowski sea el titular y Ferran sea la gran primera alternativa para el polaco.

El delantero barcelonista se entrenó en solitario a la espera de recibir el visto bueno para hacerlo con el grupo y ultimar su puesta a punto. Sus ganas de ayudar al equipo eran enormes y Flick decidió que forme parte de la convocatoria.

