Hansi Flick confirma que Lamine Yamal se pierde el partido contra el Getafe… pero viajará a París

El Barcelona llega a la jornada frente al Getafe con malas noticias en su plantilla: Lamine Yamal no estará disponible debido a una lesión, confirmó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro. El joven talento canterano, que venía arrastrando molestias, no ha podido alcanzar el 100% para disputar el partido de mañana y se mantiene como baja confirmada.

Sin embargo, a pesar de no poder jugar, Lamine formará parte de la delegación azulgrana que viajará a París el lunes, donde asistirán al prestigioso evento del Balón de Oro tras la invitación recibida para los miembros del club. Una decisión que refleja la importancia que el Barcelona da a su joven estrella y su proyección internacional, incluso mientras se recupera de su lesión.

Por otra parte, el cuerpo técnico del Barça también tiene pendiente una decisión clave respecto a Gavi, quien sigue sin estar disponible debido a problemas físicos. La directiva y el staff médico evaluarán la próxima semana si el mediocampista requerirá cirugía para resolver su situación, un paso que podría marcar su regreso a los terrenos de juego y el ritmo competitivo del equipo en las próximas semanas.

Con estas bajas sensibles, Flick deberá buscar alternativas para mantener la solidez del equipo frente al Getafe, mientras la atención de los aficionados también se centra en el Balón de Oro y la proyección internacional de sus jóvenes estrellas. El Barcelona encara un tramo crucial de la temporada combinando desafíos deportivos y la gestión de sus jugadores lesionados