Hansi Flick confirmó la titularidad de Joan García ante el Rayo Vallecano

El FC Barcelona saltará nuevamente al campo de juego del Camp Nou tras lo que fue la brutal goleada propinada al Newcastle el pasado miércoles por la vuelta de octavos de la UEFA Champions League.

En ese partido, Joan García sufrió una molestia en su gemelo izquierdo y tuvo que ser reemplazado a los 83 minutos, preocupando a todo el mundo en la previa de un tramo crucial en la temporada. Para la fortuna Culé, el portero no tuvo una lesión y está a disposición para el duelo del domingo frente al Rayo Vallecano: "Puede jugar mañana. Estoy contento por él con la llamada de la selección", dijo Hansi Flick en rueda de prensa.

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Judit Cartiel - UEFA/GettyImages

Además, habló sobre Eric García, que se resintió de la molestia que lo tenía a maltraer y fue reemplazado en la primera mitad: "Estará en el banquillo, ya veremos. Es posible que no juegue, pero estará en el banquillo, lo que es una buena noticia".

También, se aventuró en opinar, con cautela, sobre la no convocatoria de Eric a la selección de España: "Quizá no esté listo para jugar por la sobrecarga. Ha jugado de forma fantástica. Debe seguir al mismo nivel y veremos en verano. Es la decisión del seleccionador y no la mía".

"Ellos juegan igual en casa que fuera. El Rayo es un equipo experimentado que juega con intensidad. Las palabras sobre el ego son pasado. El equipo ha hecho un gran trabajo. El nivel del Newcastle fue fantástico. Estamos activos, con intensidad... todos disfrutan, el equipo, el banquillo, la afición... hay que mantener esta dinámica estas semanas", analizó sobre el rival de turno en LaLiga.

Por último, llenó de elogios a Gerard Martín: "Es un muy buen ejemplo de lo que se puede lograr con actitud y esfuerzo. Todo es posible. Lo analizamos porque necesitamos un lateral izquierdo y hablé con Deco y Bojan y analizamos a los jugadores del Barça B... Me gustó verlo. Creo que ha mejorado mucho. Lo que veo de él es fantástico".