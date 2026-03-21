La situación de Marcus Rashford en el tramo final de la temporada había generado dolores de cabeza puertas adentro del Barcelona. La falta de minutos en los últimos partidos, incluida su ausencia frente al Newcastle en la vuelta por los octavos de final de la Champions, había reavivado los interrogantes sobre su estado físico y su rol dentro del equipo de Hansi Flick. Para evitar mayores controversias, el propio entrenador alemán se encargó de aclararlo en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Rayo Vallecano.

El DT confirmó que el delantero inglés arrastró molestias en los últimos días, lo que explica su reciente inactividad. "Marcus tuvo algunos problemas en los últimos días y lo cuidamos. Ahora está de vuelta al 100 por ciento", explicó el técnico, dejando en claro que el futbolista ya está disponible sin limitaciones.

🗣️ Flick: “Rashford ha tenido algunos problemas físicos en los últimos días, así que fuimos cuidadosos al tratar con eso, pero ahora está listo al 100 por ciento” pic.twitter.com/5oSgZSeOwC — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 21, 2026

La decisión de preservarlo responde a una política que el entrenador viene sosteniendo en este tramo de la temporada. Flick remarcó la importancia de gestionar cargas y mantener a todos los jugadores en condiciones óptimas. Por ello es que evitó cualquier tipo de señal que pueda interpretarse como una pérdida de confianza en el atacante.

El presente de Rashford se da en paralelo a una baja en su participación dentro del equipo. En las últimas semanas, su incidencia en el juego se redujo y acumuló escasos minutos, en parte condicionado por la contusión sufrida a principios de febrero. Su evolución física marcará el lugar que pueda ocupar de acá al cierre del campeonato.

Flick, por su parte, sostuvo un mensaje uniforme respecto al plantel. "Creo en todos mis jugadores", aseguró, y reforzó la idea de que no es momento de tomar decisiones sobre el futuro de los futbolistas. Con dos meses por delante y la proximidad del Mundial, el entrenador prioriza mantener a todo el grupo en el nivel más alto posible.

Dicho todo esto, el caso de Rashford se mantiene abierto. El delantero se encuentra cedido y su continuidad dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. Su recuperación física le da un poco de alivio tanto a el como a Flick. Su titularidad, está por verse.