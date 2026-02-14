Hansi Flick cuestiona la actitud e intensidad de sus jugadores

La derrota 4-0 del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales por la Copa del Rey no solo dejó una desventaja amplia en el marcador. También provocó un cruce de posturas puertas adentro. Un día después del partido, Hansi Flick cuestionó la actitud y la intensidad de sus jugadores. El mensaje fue directo y apuntó al compromiso mostrado en el campo.

La respuesta del plantel no tardó. Algunos futbolistas expresaron inconformidad con las decisiones tácticas del entrenador y solicitaron un enfoque más pragmático en partidos determinantes, especialmente pensando en la UEFA Champions League. El intercambio refleja tensión, pero también una búsqueda interna por corregir el rumbo en un momento clave de la temporada.

Recabamos esta información gracias a la publicación de The Athletic Football a través de su cuenta de X (Twitter). Aquí dejamos el reporte completo.

After Barcelona’s 4-0 defeat at Atletico Madrid in the Copa del Rey last night, Hansi Flick criticised his players’ attitude and intensity in talks held at the club’s training ground today.



The players responded with their own criticism of the manager's tactics - and asked for a… pic.twitter.com/h5OYR60Hjv — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 13, 2026

Hansi Flick confía en la remontada

En lo deportivo, el resultado fue contundente. El Atlético de Madrid resolvió el encuentro en el primer tiempo con eficacia: goles de García al minuto siete, Antoine Griezmann al 14, Ademola Lookman al 33 y Julián Álvarez al 45+2’. El contraste fue claro. El Barcelona tuvo 65% de posesión, completó 619 pases con 91% de precisión y generó ocho tiros de esquina. Sin embargo, la efectividad estuvo del lado local: 11 remates, seis a puerta y cuatro goles.

Flick evitó dramatizar. “No podemos descartar un regreso. Aún no ha terminado”, afirmó. Recordó que la vuelta será en casa y pidió el respaldo total de la afición. También señaló que no coincidió con el fuera de juego señalado en el gol de Cubarsí, aunque asumió la responsabilidad por el resultado.

Remontar un 4-0 exige algo más que control del balón. El equipo necesitará mayor solidez defensiva, precisión en ataque y concentración durante los 90 minutos. La eliminatoria luce cuesta arriba, pero el discurso oficial es competir hasta el final y demostrar que la reacción es posible... a pesar de las claras diferencias entre el cuerpo técnico y sus futbolistas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL BARCELONA