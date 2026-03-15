Marcus Rashford se convirtió en una prioridad absoluta para Hansi Flick de cara al próximo mercado de pases. Según medios europeos, el entrenador del Barcelona ya le trasladó a Deco cuál es su deseo para reforzar la banda izquierda y no dejó margen para interpretaciones. Si el club va a incorporar en ese sector, su elegido es el inglés y ningún otro nombre ocupa hoy ese lugar en su planificación.

La postura del técnico alemán llega después de varios meses en los que Rashford logró afirmarse dentro de la dinámica azulgrana. Su paso por Barcelona cambió por completo la percepción sobre su presente. De un futuro abierto tras su salida del Manchester United, pasó a convertirse en un futbolista valorado por su aporte ofensivo y su utilidad en distintos momentos de los partidos. En esa evolución se explica buena parte de la insistencia de Flick.

Los números que acompañan su cesión ayudan a entender esa preferencia. Rashford suma 10 goles y 15 asistencias en 38 partidos. Además, el propio jugador dejó ver que su intención es seguir en Cataluña y no regresar a Old Trafford. Su resurgimiento en LaLiga también impactó en su lugar dentro de la selección inglesa, algo que considera importante en la ruta hacia el Mundial de 2026.

El gran obstáculo para avanzar con su continuidad sigue siendo económico. El Barça pactó en 2025 una opción de compra cercana a los 30 millones de euros con los Red Devils, lo cual representa una cifra difícil de asumir para las cuentas del club. Por eso aparecieron alternativas como una nueva cesión o una fórmula de pago más flexible. En Old Trafford, según la misma información, no muestran demasiada predisposición a rebajar exigencias y entienden que el valor ya está por debajo de lo que podría dar el mercado por un futbolista que recuperó protagonismo.

Allí es cuando aparece el nombre de Pedro Neto. Deco analiza al portugués como una posible variante, respaldado por informes técnicos positivos y por su capacidad para jugar en ambas bandas. Aun así, la preferencia de Flick no se mueve. El entrenador quiere a Rashford por encima de cualquier otra opción y empuja para que el Barcelona haga el intento definitivo por retenerlo.

Pedro Neto, Chelsea - Emirates FA Cup Fifth Round | Darren Walsh/GettyImages

También habrá un factor político que puede influir en la resolución. Las elecciones presidenciales del club marcarán el rumbo de muchas decisiones, incluida la continuidad del delantero inglés. Joan Laporta ya habló públicamente sobre las diversas fórmulas para prolongar su estadía. En cambio, un cambio de mando podría modificar las prioridades.

Hoy, dentro del club, la discusión no pasa por el gusto futbolístico de Flick. En eso no hay dudas. Aun así, el entrenador ya eligió y su apuesta tiene nombre y apellido.