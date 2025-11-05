Hansi Flick dice estar cansado y dejaría el Barcelona al terminar la presente temporada

Hansi Flick llegó al FC Barcelona como sustituto de Xavi Hernández para la temporada pasada. El entrenador alemán logró el triplete nacional y estuvo muy cerca de la final de la Champions League, quedando afuera en semifinales a manos del Inter de Italia.

Desde lo futbolístico, lo hizo muy bien, dándole nuevas opciones al equipo, aportando nuevas ideas y consiguió que el grupo recuperase ilusión, con una forma clara y vistosa de jugar.

Pero a pocas horas de jugar ante el Brujas de Bélgica, el entrenador teutón habría sacudido los cimientos culés: según el medio ABC, Flick le dijo a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: "Estoy muy cansado". El técnico se declara frustrado por la actitud dispersa de algunos jugadores y además, lamenta el poco respaldo recibido de los directivos

Más allá de este rumor, ya que Flick aún no se expresó sobre esta información, vale decir que tiene asidero si revisamos los antecedentes del entrenador, ya que nunca estuvo más de tres años al frente de un equipo, y más en un club con la exposición que tiene el Barcelona en España y alrededor del mundo.

🔵#EXCLUSIVA Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»



✍️ Informa Salvador Sostres

https://t.co/InhJ8lTrRS — ABC.es (@abc_es) November 4, 2025

Incluso, a muchos les hizo ruido interno que Flick hablara en la sala de prensa del Jan Breydel en la previa del partido contra el Brujas sobre todo el cariño que le tiene al club: "Lo amo, también a sus jugadores y a su afición”.

LAPORTA HABLÓ SOBRE LOS SUPUESTOS DICHOS DE HANSI FLICK

Laporta habló sobre el rumor que coloca a Flick fuera del Barcelona la próxima temporada: “Está a gusto acá”, dijo en la fachada principal del Ayuntamiento de Brujas, antes de la recepción del alcalde de la ciudad, Dirk de Fauw, y de la comida oficial de directivas con el club belga: “Me consta que Flick está a gusto en el Barça y quiere le hace ilusión volver al Spotify y ser el entrenador de un club que inaugure un estadio para 105.000 espectadores”.

