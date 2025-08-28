Hansi Flick elogia a Lamine Yamal y hace una predicción audaz

A Lamine Yamal le llevó poco más de un año convencer a Hansi Flick que tiene el potencial de dejar una marca perdurable no sólo en Barcelona, ​​sino en la historia del deporte.

Flick fue reconocido recientemente por el periódico alemán Bild como el entrenador de la temporada en su gala anual de premios. Los logros de Flick durante su primera temporada con el Barcelona son hazañas que habrían sido difíciles de alcanzar sin la brillantez de Yamal, ganando LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Tras la ceremonia de premios, le preguntaron a Flick sobre Yamal y cómo se compara con otros jugadores destacados, tanto contemporáneos como de la historia. Flick se negó a hacer comparaciones, pero en cambio se atrevió a hacer una declaración contundente y contundente.

“Lamine [Yamal] es un genio absoluto”, dijo Flick, y agregó: “Sobre todo a su edad, con 18 años, decide los partidos por sí solo. Va por buen camino. También es muy inteligente. Pero, claro, todavía es muy joven, con 18 años, y debe seguir aprendiendo de los demás. Lo ayudaremos. Estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol haya visto jamás”.

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - La Liga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Es un elogio increíblemente grande por parte de Flick para el nuevo número 10 del Barcelona, ​​pero es un sentimiento que han compartido muchas figuras del deporte en los últimos meses.

Yamal se ha acostumbrado a avergonzar a defensas de toda España y Europa durante las dos últimas temporadas, batiendo récord tras récord incluso antes de llegar a la edad adulta. No es exagerado decir que ningún jugador ha sido mejor que él antes de cumplir los 18.

Ahora, tras dos partidos en su temporada de 18 años, vistiendo el legendario dorsal número 10 del Barcelona , ​​ha retomado su nivel justo donde lo dejó. En dos partidos de Liga, Yamal suma un gol y dos asistencias, sin contar el centro letal que envió y que resultó en el autogol de la victoria en el último encuentro contra el Levante.

El cielo es el límite para el nativo de Rocafonda y Flick parece creer que está destinado a alcanzar el estatus de grande de todos los tiempos.

