Hansi Flick envió un mensaje contundente señalando al culpable por la lesión de Lamine Yamal

El seleccionador español, Luis de la Fuente, insistió en que «no le importa» la crítica de Hansi Flick sobre su gestión de Lamine Yamal.

Flick arremetió contra las autoridades españolas (RFEF) tras el regreso de Yamal de la concentración internacional, después de que le diagnosticaran una lesión en la ingle. El técnico del Barcelona acusó a España de obligar a Yamal a jugar con dolor y argumentó que se le debería haber dado más descanso cuando se sellaron dos cómodas victorias: 3-0 contra Bulgaria y 6-0 contra Turquía.

Sus comentarios fueron recibidos con cierta confusión por parte de los responsables españoles, que afirmaron no tener constancia de ninguna queja sobre la forma física de Yamal durante su estancia en el equipo, donde también trabaja con un fisioterapeuta contratado específicamente para los jugadores del Barcelona que forman parte de la plantilla.

Con Yamal cada vez más cerca de su regreso, De la Fuente se rió de toda la situación y animó a Flick a pasar página.

«Hoy, en mi ciudad natal, en este momento, no recuerdo lo que dijo Flick, ni me importa», afirmó De la Fuente.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025 | FRANCK FIFE/GettyImages

Tras la victoria del miércoles sobre el Real Oviedo, se le pidió a Flick que respondiera a la última pulla de De la Fuente.

«No pasa nada», dijo Flick sin rodeos. «Si él ha dicho eso, es su opinión. Puedo vivir con ello».

El Barcelona se muestra inflexible en cuanto a no correr riesgos innecesarios con el regreso de Yamal. El extremo se ha perdido cuatro partidos en todas las competiciones hasta ahora y es posible que solo esté en condiciones de ocupar un puesto en el banquillo para el partido del domingo contra la Real Sociedad.

La esperanza es que Lamine recupere su plena forma a tiempo para el partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el 1 de octubre, solo dos días antes de que De la Fuente anuncie su convocatoria para la próxima ronda de partidos internacionales.