En un día de fiesta, el FC Barcelona recibió una dura noticia: el padre de Hansi Flick falleció esta madrugada. El propio entrenador Culé fue quien le trasladó la noticia a sus dirigidos y a la junta directiva, quienes resolvieron guardar un minuto de silencio en el Clásico de este domingo. Por su parte, los futbolistas llevarán un brazalete negro.

El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

De momento no trascendieron mayores novedades sobre la causa del fallecimiento del padre de Flick, quien fue una pieza fundamental para la carrera de su hijo en el fútbol: “Mi madre me dio a luz a los 16 años. Mi padre también era muy joven y asumió la responsabilidad de una familia numerosa desde muy joven... Mi padre trabajó duro para darnos una vida digna e hizo todo lo posible para ayudarme a lograr lo que él no pudo: convertirme en un verdadero futbolista”, había dicho el entrenador según la revista Lecturas.

Ahora, el vestuario del FC Barcelona tiene una razón más para triunfar en el encuentro del domingo ante el Real Madrid: dejarlo todo para hacerle un regalo a su entrenador y honrar la memoria de su padre consagrándose bicampeón de LaLiga.

Flick, centrado en el clásico: "Lo que hay que hacer es jugar y centrarnos en nuestro fútbol"

Fc Barcelona Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En la jornada del sábado, el entrenador alemán acudió a su clásica rueda de prensa previa a cada encuentro. En esta oportunidad, como acostumbra, mantuvo la mesura: "Para mí, lo que hay que hacer es jugar y centrarnos en nuestro fútbol. Hemos jugado una temporada fantástica y quiero ver el mismo nivel y estilo mañana. Sé que la tensión es alta. El Clásico es lo mejor que puede ofrecer el fútbol español. Queremos jugar como un equipo, como una unidad. No me centro en otras cosas".

"Nuestro objetivo es ganar en casa. Tenemos un equipo fantástico, la afición nos apoya. Pero para ellos, para el Real Madrid, también es un Clásico, y todos darán el cien por cien. Quieren ganar también. El Clásico es importante para todos", dijo sobre la crisis interna del rival de turno.