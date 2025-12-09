Hansi Flick explica la reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido ante el Eintracht Frankfurt

El FC Barcelona derrotó 2-1 al Eintracht Frankfurt en la Champions League. Con este triunfo, el conjunto blaugrana ascendió de manera provisional al puesto 14 y mantiene viva la esperanza de clasificar directamente a los octavos de final, entrando entre los ocho mejores del torneo.

El equipo de Hansi Flick logró la victoria gracias a un doblete de Jules Koundé; no obstante, uno de los momentos más llamativos del partido fue la reacción de Lamine Yamal al ser sustituido.

La joven estrella del conjunto catalán, quien además brindó una asistencia en el partido, abandonó el terreno de juego al minuto 89 visiblemente molesto. Fue sustituido por Roony Bardghji. Tras el encuentro, Hansi Flick abordó el incidente en conferencia de prensa y explicó lo ocurrido.

Tras ser cuestionado sobre la actitud de Yamal, esta fue la respuesta de Flick:

(Lamine Ymal) ha tenido una pequeña decepción, pero tenía una amarilla y necesitaba piernas frescas Hansi Flick

Yamal recibió una tarjeta amarilla al minuto 56 por una entrada con fuerza desmedida sobre Nathaniel Brown. Debido a ese riesgo, el técnico alemán decidió sustituirlo en los minutos finales para evitar una segunda amonestación y, además, reforzar al equipo ante la presión del Eintracht Frankfurt, que insistía en busca del empate.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El entrenador del FC Barcelona se mostró satisfecho con el triunfo ante las Águilas en la Champions League y afirmó que aún no piensa en cálculos para lograr la clasificación directa a los octavos de final.

Sí. Hemos conseguido tres puntos y estamos de vuelta. Ha sido un partido muy difícil porque ellos se metían muy atrás. Pero hemos sido capaces de ir generando ocasiones y de conseguir la victoria. Sabíamos que no sería sencilla

El Barcelona regresará a la actividad el próximo sábado 13 de diciembre cuando reciba al Osasuna, ubicado en el puesto 15 de la tabla, en el Camp Nou.