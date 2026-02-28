Terminó la Jornada 26 de LaLiga en donde el Futbol Club Barcelona derrotó cuatro tantos por uno al Villarreal en el Spotify Camp Nou, culminando así el partido número 100 de Hansi Flick al frente de uno de los equipos más grandes del mundo y dejando a su paso unos números que son de alarido.

Con un centenar de duelos a cuestas, podemos hablar de que el estratega alemán ha escrito su historia con letras de oro y es que se convirtió en el segundo entrenador con más victorias en sus primeros cien duelos. Con este resultado frente al Submarino Amarillo, consiguió su victoria número 75, solo cinco por debajo de Luis Enrique quien es el máximo ganador en este rubro.

En su primera temporada, la 2024/25, consiguió ni más ni menos que el llamado triplete al ganar LaLiga, Copa del Rey y también la Supercopa de España, esto sin imaginar que solo dos años después pasaría a la historia como uno de los mejores estrategas.

A por los tres puntos 😁 pic.twitter.com/mKfzBP4Q32 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 28, 2026

Claro que podemos hacer las cosas mejor, pero me ha gustado mucho lo que he visto hoy. Hemos jugado de forma grande. El martes será distinto, pero tendremos que jugar a este nivel. Hemos presionado muy bien y muy rápido. Hansi Flick

Además de sumar 75 victorias, nueve empates y tan solo 16 derrotas, el germano llegó a la marca de 281 goles marcados en esta misma cantidad de duelos, siendo así el quinto más anotador por debajo de Luis Enrique que hizo 282, Jack Greenwell con 286, Ferdinand Daucík con 296 y el máximo orquestador de anotaciones Helenio Herrera, quien hizo que su escuadra marcara en 302 ocasiones.

Los datos de Hansi Flick en sus primeros 100 partidos con el Barcelona

Fc Barcelona V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

LaLiga

64 partidos disputados

49 triunfos

10 empates

5 derrotas

Champions League

22 partidos disputados

14 triunfos

3 empates

5 derrotas

Copa del Rey

10 partidos disputados

8 triunfos

1 empate

1 derrota