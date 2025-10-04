Hansi Flick, prudente con Lamine Yamal: “Es mi responsabilidad darle los minutos adecuados”

Hansi Flick ha querido enviar un mensaje de calma en torno a Lamine Yamal, la gran joya del FC Barcelona. Después de semanas marcadas por el debate sobre su gestión de minutos —especialmente tras la lesión sufrida en el último parón de selecciones con España—, el técnico alemán ha dejado clara su postura: ni prisas ni excesos con el joven talento.

Todo el mundo sabe lo bueno que es Lamine, pero es mi responsabilidad darle los minutos adecuados en función de su condición”, afirmó Flick, que no esconde su admiración por el extremo de 18 años, pero insiste en que el plan pasa por cuidar su físico y su progresión. “Podemos ver que en el campo no es sólo lo que hace con el balón, sino también cuando no lo tiene, y hace un trabajo fantástico en esa área.”

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

Flick destacó además la madurez táctica de Yamal, algo poco habitual a su edad: “Para mí es uno de los mejores jugadores. Es inteligente y sabe robarle el balón al rival.”

El entrenador del Barça quiso dejar claro que el regreso del canterano no será inmediato ni precipitado: “Cuando está en forma, lo hace. Y cuando lo veamos en forma, trabajaremos para que juegue los 90 minutos.”

Estas palabras confirman que el cuerpo técnico no pretende repetir errores recientes. El Barça se sintió molesto con la Federación por el exceso de carga en el último parón, y Flick busca evitar cualquier recaída. Su discurso combina prudencia y confianza: sabe que tiene entre manos un diamante, pero también que la gestión de su talento determinará su futuro. En el Barça prefieren esperar unas semanas más a cambio de disfrutar a un Lamine Yamal completamente recuperado y decisivo cuando vuelva al once.