Hansi Flick recibe la mejor noticia respecto a Gavi

El FC Barcelona tiene una jornada importante este domingo: se celebrarán las elecciones presidenciales y enfrentará al Sevilla en el Camp Nou, con la ilusión de seguir ampliando la diferencia que tiene con el Real Madrid en la clasificación de LaLiga.

De cara a este encuentro, Hansi Flick recibió una grandísima noticia: Gavi está de alta y podrá jugar. Lógicamente, por la falta de ritmo, no se espera que sea titular, pero si que ingrese en algún momento del segundo tiempo para empezar a sumar minutos de competencia oficial.

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El centrocampista del FC Barcelona había sufrido en septiembre de 2025 una rotura del menisco interno en su rodilla derecha, requiriendo una cirugía artroscópica. Tras casi cinco meses de baja, volvió a entrenar con el grupo en la previa del viaje a Bilbao de la semana pasada y se ilusiona con regresar a las canchas lo antes posible, ahora solo dependiendo de Flick para hacerlo.



En total, Gavi lleva 155 partidos jugados en el primer equipo del FC Barcelona, con diez goles y 18 asistencias brindadas a compañeros. Fue campeón de LaLiga en dos oportunidades, ganó tres veces la Supercopa de España y una vez la Copa del Rey.



Uno de los grandes objetivos que tendrá será demostrarle a Luis de la Fuente que está en condiciones de integrar la lista final para ir a jugar el Mundial 2026, aunque no la tendrá nada fácil porque el tiempo corre en su contra. España integrará el grupo H junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Con la absoluta española, Gavi lleva jugados 28 encuentros, con cinco goles anotados. Uno de ellos fue en Qatar 2022, cuando anotó uno de los siete que la Furia Roja le propinó a Costa Rica en el debut. Fue campeón de la UEFA Nations League 2023.