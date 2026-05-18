Hansi Flick revela qué hace especial al Barcelona: “Es el mejor club del mundo, confían en ti”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, estuvo en la conferencia de prensa tras el partido que terminó en triunfo para el club por 3-1 frente al Real Betis y habló acerca de varios temas.

Acerca de la despedida de Robert Lewandowski frente a la afición, se expresó de la mejor manera y dijo lo complicado que será encontrarle su reemplazo:

❝ Ha sido un privilegio trabajar con Robert Lewandowski. Cada día da lo mejor de sí mismo para rendir al máximo nivel. Es el modelo perfecto para los jugadores jóvenes. ❞



— Hansi Flick pic.twitter.com/9u3PU2EG3Z — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

“Creo que ha sido una despedida perfecta. Ha sido muy emotivo. Se ha visto que lleva el Barça en el corazón. Estoy muy agradecido a Robert. Es una persona fantástica y un jugador de clase mundial”. apuntó.

"Desde todos los puntos. Los últimos 20 años ha sido el mejor ‘9’ del mundo y no será fácil encontrar a su sustituto. Necesitamos a un ‘9’ conectado con el equipo, pero, sobre todo, que marque goles", aseguró.

"Nos ha dado momentos increíbles, goles, títulos. Lo echaremos de menos. Todos. Es un jugador de talla mundial y una buena persona", sentenció sobre Lewa.

La próxima temporada será la primera en la que Hansi Flick va a dirigir un equipo de primera división en el que no está Robert Lewandowski en la plantilla. 🥺



El técnico alemán siempre supo sacar lo mejor del polaco, vaya dupla se nos va. 🔝 pic.twitter.com/A8GE6EkGhS — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 17, 2026

Reveló lo que hace especial al club culé

Flick confesó lo que hace especial al Barcelona | Eric Alonso/GettyImages

El técnico habló sobre lo que hace especial al conjunto blaugrana según su perspectiva.

Desde mi punto de vista, hay confianza en el trabajo que haces. Nadie te dice nada: confían en ti. La conexión entre los jugadores es fantástica. El Barça es el mejor club del mundo y la gente de Barcelona es increíble. Cada día, cuando paseo por la calle, la gente es muy amable. Viene de su corazón, lo puedes percibir. Es increíble. Por eso a la gente le encanta Barcelona. Y el club, en el que todo el mundo trabaja desde el corazón. Hoy nos ha costado un poco, pero queríamos ganar y esto es increíble ver cómo hemos defendido ante un equipo fantástico como el Betis Hansi Flick.

Sobre la racha positiva del equipo de 19 de 19 triunfos dijo lo siguiente: "Tiene que ver el equipo y la conexión con la afición. Es una sensación increíble, nos da un 10 por ciento más. La afición sabe cuándo les necesitamos", dijo.

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